Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель помечтала о выходе на пенсию в ГДР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Меркель помечтала о пенсии
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Spiegel предположила, чем бы она занималась на пенсии в ГДР, если бы Берлинская стена не пала.
«Я могла бы осуществить свою мечту: в ГДР женщины в возрасте 60 лет выходили на пенсию, я бы уже пять лет назад получила свой загранпаспорт и поехала бы в Америку. Пенсионеры в ГДР пользовались свободой передвижения — кто не мог быть больше использован в качестве социалистического работника, тому разрешали уехать», — передает слова Меркель РИА «Новости».
Она добавила, что «осмотрела бы и ФРГ», однако первую поездку совершила бы в Америка из-за «размера, многообразия, культуры».
«Увидеть Скалистые горы, покататься на машине и услышать Брюса Спрингстина — это была моя мечта», — сказала Меркель.
Немецкие СМИ в октябре написали, что падение Берлинской стены стало символом «унижения» русских.
В 2016 году президент России Владимир Путин в интервью немецким СМИ заявил, что падение Берлинской стены не объединило Европу, а только перенесло линию раскола на восток.
Видео дня. Рабынь продавали через Instagram и Facebook
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
МИД заявил о недружественных демаршах Эстонии в отношении России МИД заявил о недружественных демаршах Эстонии в отношении России Во Франции назвали ошибки Запада по отношению к России после падения Берлинской стены Во Франции назвали ошибки Запада по отношению к России после падения Берлинской стены Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани
Комментарии 
Теги:
В мире , Другое , Брюс Спрингстин , Ангела Меркель , Владимир Путин , РИА Новости , Spiegel , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсона заподозрили в связях с РФ
Джонсона заподозрили в связях с РФ 3
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США
Пока вы не уснули: Россия создала оружие против США 290
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском» 362
Украина закрывает КПП на границе с Крымом
Украина закрывает КПП на границе с Крымом 3
44-летняя Джоли снялась топлес
44-летняя Джоли снялась топлес 1
Видео
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
00:45
Путин ополчился на «пещерных русофобов»
Политика
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
00:44
Экс-солист «Агаты Кристи» спел для солдат в Донбассе
Общество Конфликты
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
07:40
Кремль отреагировал на убийство главы центра «Э» Ингушетии
Политика Криминал
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
01:04
Российский пилот пустил за штурвал случайную девушку
Происшествия
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
01:11
«В Кремле поставят жирный крест на Зеленском»
Украина В мире
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
12:18
Кризис в Германии: как Меркель теряет позиции
Европа В мире
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
00:11
«Наведите порядок»: Путин раскритиковал министра
Политика Образование
Богомолов возмутил РПЦ
02:01
Богомолов возмутил РПЦ
Общество
Турция атаковала Сирию
03:10
Турция атаковала Сирию
Армия Ближний Восток
Россия создала оружие против американской наглости
02:52
Россия создала оружие против американской наглости
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение