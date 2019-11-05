Меркель помечтала о пенсии

Меркель помечтала о выходе на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Spiegel предположила, чем бы она занималась на пенсии в ГДР, если бы Берлинская стена не пала.

«Я могла бы осуществить свою мечту: в ГДР женщины в возрасте 60 лет выходили на пенсию, я бы уже пять лет назад получила свой загранпаспорт и поехала бы в Америку. Пенсионеры в ГДР пользовались свободой передвижения — кто не мог быть больше использован в качестве социалистического работника, тому разрешали уехать», — передает слова Меркель РИА «Новости».

Она добавила, что «осмотрела бы и ФРГ», однако первую поездку совершила бы в Америка из-за «размера, многообразия, культуры».

«Увидеть Скалистые горы, покататься на машине и услышать Брюса Спрингстина — это была моя мечта», — сказала Меркель.

Немецкие СМИ в октябре написали, что падение Берлинской стены стало символом «унижения» русских.