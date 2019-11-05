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В Бельгии опубликовали коллективное письмо в защиту Ассанжа 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Опубликовано коллективное письмо в защиту Ассанжа
Фото: РИА Новости
Группа бельгийских журналистов и преподавателей подписалась под опубликованным во вторник в прессе открытым обращением в защиту Джулиана Ассанжа, в котором они призывают освободить основателя Wikileaks и не допустить его передачи США.
Автором обращения, под которым подписались 28 человек, включая университетских преподавателей и писателей, стала журналистка Орор Ван Опсталь.
"В тот момент, когда я пишу эти строки, Джулиан Ассанж угасает", — говорится в обращении.
В нем отмечается, что, по имеющейся информации, Ассанж "потерял с начала своего заключения 15 килограммов, хромает и преждевременно состарился".
"Случай Ассанжа поднимает фундаментальный вопрос международного права. Ассанж — гражданин Австралии, а не США. Он не совершал никаких преступлений в этой стране. Он разглашал конфиденциальную, но переданную другими информацию, и не крал ее. Все журналисты это делают, как правило, с менее важной информацией, но принцип тот же", — говорится в публикации в газете La Libre.
По мнению автора, "если Ассанжа выдадут на этой основе и посадят в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, это означает, что в принципе все страны, которые шпионят за США, должны выдать им своих агентов, а также всех журналистов, которые будут публиковать информацию об этой стране, полученную незаконным путем".
"Отсутствие реакции со стороны союзных правительств США, в первую очередь Великобритании и Австралии, иллюстрирует крайнюю степень их подчинения", — говорится в открытом обращении.
Подписавшиеся "требуют немедленного освобождения и возвращения Ассанжа в семью в Австралии".
"Этот страдающий человек не совершал никаких преступлений, а лишь изобличал чужие", — говорится в публикации.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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Теги:
В мире , Джулиан Ассанж , Wikileaks , Австралия , Бельгия , США
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