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Украинских чиновников заподозрили в закупке некачественных бронежилетов 

РИА Новости 2 часа назад
Украинских чиновников заподозрили в мошенничестве
Фото: РИА Новости
Пять высокопоставленных чиновников министерства обороны Украины стали подозреваемыми по делу о закупке некачественных бронежилетов для украинской армии, сообщил на брифинге во вторник директор Госбюро расследований Роман Труба.
Ранее Труба заявил, что правоохранители провели 40 обысков в рамках дела о закупке по завышенным ценам некачественных вещей для украинской армии. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" просила Генпрокуратуру возбудить уголовное дело из-за обысков по делу о закупке по завышенным ценам вещей для украинской армии.
"Сегодня (во вторник — ред.) начато объявление подозрений и объявлено о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам министерства обороны Украины. Именно эти высокопоставленные чиновники были и являются ответственными за прием и контроль качества вещевого имуществ во время его закупки, а также во время производства", — сказал Труба.
Трансляцию ведет агентство УНН.
По его словам, по предварительному сговору эти лица осуществили закупку некачественного вещевого имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам, а также имущества, которое не соответствует техническим требованиям. Он уточнил, что речь идет о 20 тысячах бронежилетов 1-4 класса защиты, купленных на сумму 176 миллионов гривен (7,1 миллиона долларов) в 2019 году, которые на самом деле простреливаются.
"Подозрения объявлены генерал-майору, начальнику главного управления ВС Украины, а также четырем высокопоставленным чиновникам главного управления ВС Украины — это заместители глав управлений и начальник отдела", — отметил Труба.
При этом, по его словам, сумма нанесенного государству ущерба еще определяется.
Ранее партия Порошенко "Европейская солидарность" заявила об обысках у бывшего внештатного советника главы Минобороны Украины, кандидата в депутаты Юрия Бирюкова. Политсила считает обыск "циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам". Позже Бирюков сообщил, что сотрудники Госбюро расследований во время обысков у него дома ничего не нашли, но изъяли старую флэшку и черновики.
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Теги:
В мире , Армия , Роман Труба , Петр Порошенко , Юрий Бирюков , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ
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