В США призвали признать Крым российским

Признание США того, что Крым — российский регион, является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений с Россией . Об этом в своей статье в The National Interest заявили бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад и бывший партнер компании PricewaterhouseCoopers Кришен Мета.

По данным авторов статьи, они посетили Россию, побывав, в том числе, и в Крыму.

«Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским», — подчеркнули авторы, обратив внимание на историческую общность России и Крыма.

В статье подчеркивается, что раньше США использовали санкции, чтобы заставить противника пойти на компромисс. Однако экономические санкции против России компромиссов не предполагают и неэффективны.

В качестве других шагов для возрождения российско-американских отношений также называется возобновление переговоров о контроле над вооружениями, активизация программ обмена студентами и пересмотр позиции НАТО , в частности, вопроса продвижения альянса к российским границам.

«Рамблер» писал, что ранее издание Foreign Policy рассказало о стратегиях борьбы с Россией и Китаем, которые рассматривают в США. Так, в случае захвата Россией Прибалтики США могут ударить по силам РФ в Крыму или Сирии.