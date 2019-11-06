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В США призвали признать Крым российским 

Рамблер + ещё 17 22 минуты назад
Признание США того, что Крым — российский регион, является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений с Россией. Об этом в своей статье в The National Interest заявили бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад и бывший партнер компании PricewaterhouseCoopers Кришен Мета.
По данным авторов статьи, они посетили Россию, побывав, в том числе, и в Крыму.
«Мы должны признать, что Крым останется частью России. Его население всегда было преимущественно российским», — подчеркнули авторы, обратив внимание на историческую общность России и Крыма.
В статье подчеркивается, что раньше США использовали санкции, чтобы заставить противника пойти на компромисс. Однако экономические санкции против России компромиссов не предполагают и неэффективны.
В качестве других шагов для возрождения российско-американских отношений также называется возобновление переговоров о контроле над вооружениями, активизация программ обмена студентами и пересмотр позиции НАТО, в частности, вопроса продвижения альянса к российским границам.
«Рамблер» писал, что ранее издание Foreign Policy рассказало о стратегиях борьбы с Россией и Китаем, которые рассматривают в США. Так, в случае захвата Россией Прибалтики США могут ударить по силам РФ в Крыму или Сирии.
Комментарии368 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Видео , Политика , НАТО , Foreign Policy , The National Interest , Республика Крым , США
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