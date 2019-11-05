Начался суд по делу экс-советника Трампа

Суд по делу экс-советника Трампа Стоуна начался в Вашингтоне

Суд по делу бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна начался во вторник в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Стоун утром явился в здание суда, где начался процесс отбора присяжных. Вступительные речи сторон должны быть зачитаны в среду, а сам процесс, как ожидается, продлится около двух недель. Максимальный срок наказания, которое грозит Стоуну, составляет до 20 лет тюремного заключения.

Стоун занимал пост советника Трампа в период предвыборной гонки 2016 года. Он был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, в том числе в даче ложных показаний и оказании давления на свидетеля.

Хиллари Клинтон. Кроме того, его подозревают в связях с организацией WikiLeaks , публикующей секретные документы. Команда спецпрокурора Роберта Мюллера , завершившего расследование якобы имевших место контактов окружения Трампа с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года, обвинила Стоуна в том, что тот пытался получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах — кандидату от Демократической партии

Стоун ранее был освобожден из-под стражи до суда под залог $250 тыс., ему было предписано сдать паспорт и не покидать США до завершения судебного разбирательства.