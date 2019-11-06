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В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа 

ТАСС + ещё 37
Нет оснований: Импичмент Трампа опровергают
Фото: EPA
Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований. Такое мнение выражается в письменном заявлении, которое распространила во вторник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в связи с публикацией стенограмм выступлений Волкера и Сондланда в Палате представителей Конгресса в начале октября.
"Обе обнародованные сегодня стенограммы показывают, что свидетельств, подкрепляющих эту незаконную фикцию с импичментом, еще меньше, чем считалось ранее", — убеждена официальный представитель американского лидера.
"Посол Сондланд без обиняков заявляет, что он "не знал (и до сих пор не знает), когда, почему или кем было приостановлено оказание помощи [США Украине]. По его словам, он "предполагал", что существовала увязка с помощью. Тем не менее, он не смог назвать никакой надежный источник такого предположения", — отметила Гришэм.
"Показания Волкера, напротив, подтверждают, что действий по принципу "услуга за услугу" быть не могло, так как украинцам сначала не было известно о приостановке выделения [американской] помощи. Никакое число малопристойных заголовков необъективной прессы, явно направленных на то, чтобы повлиять на обсуждение общественностью [случившегося], не меняет того факта, что президент не совершил ничего предосудительного", — заявляет пресс-секретарь Трампа.
Бывший спецпредставитель США по Украине Волкер и американский постпред при ЕС Сондланд дали показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента республиканца Трампа, инициированной в конце сентября Демократической партией. Последняя смогла дать ход процедуре импичмента, поскольку на этом этапе имеет большинство в нижней палате Конгресса.
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Теги:
В мире , Стефани Гришэм , Курт Волкер , Дональд Трамп , ЕС , Демократическая партия США , Конгресс США , Администрация США
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