Нет оснований: Импичмент Трампа опровергают

В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа

"Обе обнародованные сегодня стенограммы показывают, что свидетельств, подкрепляющих эту незаконную фикцию с импичментом, еще меньше, чем считалось ранее", — убеждена официальный представитель американского лидера.

"Посол Сондланд без обиняков заявляет, что он "не знал (и до сих пор не знает), когда, почему или кем было приостановлено оказание помощи [США Украине]. По его словам, он "предполагал", что существовала увязка с помощью. Тем не менее, он не смог назвать никакой надежный источник такого предположения", — отметила Гришэм.

"Показания Волкера, напротив, подтверждают, что действий по принципу "услуга за услугу" быть не могло, так как украинцам сначала не было известно о приостановке выделения [американской] помощи. Никакое число малопристойных заголовков необъективной прессы, явно направленных на то, чтобы повлиять на обсуждение общественностью [случившегося], не меняет того факта, что президент не совершил ничего предосудительного", — заявляет пресс-секретарь Трампа.