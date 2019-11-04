Отложил сенсацию: Джонсон решил повременить с российским докладом

Британское правительство заблокировало до окончания выборов — до 12 декабря — публикацию потенциально сенсационного парламентского доклада о якобы «угрозе безопасности», которую Россия представляет для Соединенного королевства, в частности, в свете якобы «вмешательства» в референдум по Brexit в 2016 году. Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что его страна покинет Евросоюз в установленный срок «назло» президенту России Владимиру Путину.

Канцелярия премьер-министра Британии сообщила, что правительство заблокировало до окончания выборов — до 12 декабря — публикацию потенциально сенсационного парламентского доклада о якобы «угрозе безопасности», которую Россия представляет для Соединенного королевства.

В 50-страничном документе комитета по разведке и безопасности содержится информация о том, что спонсируемая Кремлем деятельность могла оказать влияние на результаты референдума о членстве Великобритании в Европейском союзе в 2016 году.

Председатель комитета Доминик Грив назвал такое решение, принятое на Дауннинг-стрит, «потрясающим» и заявил, что не может понять, на чем оно основано, передает издание The Guardian.

«Протокол вполне понятен. Если у премьер-министра есть веская причина для отложения публикации, он должен объяснить комитету, в чем дело, причем, сделать это в течение 10 дней после получения отчета. Если нет, то документ должен быть опубликован», — сказал англиийский политик.

Окончательный вариант так называемого «российского досье», являющегося результатом 18-месячной работы, был отправлен на Даунинг-стрит 17 октября и первоначально предназначался для публикации в начале этой недели. Политическое одобрение ожидалось к концу прошлой недели, передает ФАН.

Доклад уже был проверен британскими спецслужбами, которые ранее также прилагали усилия для проведения расследования.

Кристофер Стил , бывший сотрудник MI-6 — Секретной разведывательной службы МИД Великобритании — который написал досье о связях главы Белого дома Дональда Трампа с Москвой, также дал письменные показания по поводу расследования по референдуму 2016 года.

По словам бывшего разведчика, его частная аналитическая компания Orbis Business Intelligence задокументировала попытки России повлиять на результаты выборов в нескольких европейских государствах и президентские выборы в США в 2016 году.

В середине прошлого месяца официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила принятие парламентом Великобритании поправки, обязывающей премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона просить отсрочку Brexit. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее мнению, то, что в Британии четвертый год не могут реализовать итоги общенационального референдума является нарушением гражданских прав проголосовавших за выход из ЕС.

«Но когда империя задумывалась о таких пустяках? Тем более есть возможность ослабить позиции европейских партнеров, измотав их отсутствием понимания перспективы и стратегического планирования», — добавила дипломат.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет Евросоюз в установленный срок «назло» президенту России Владимиру Путину.

По его словам, таким образом Британия докажет Путину ценность либерализма, о крахе которого российский лидер рассказывал в интервью изданию Financial Times.

Британский премьер также добавил, что отказ Лондона от Brexit или проведение нового референдума сделает демократию «посмешищем». Джонсон подчеркнул, что либерализм не только жив, но и обеспечивает западным странам «процветание», передает НСН.

В сентябре нынешнего года газета The Telegraph, ссылаясь на доклад профессора военного колледжа армии США Азима Ибрагима, писала о том, что лидер британских лейбористов Джереми Корбин может начать передавать данные разведки США российским властям, если придет к власти.

В докладе говорится, что Лондон получает от разведки США информацию о действиях России и Ирана. Однако лейборист Корбин может «перестать быть надежным партнером Вашингтона» и перейти на пророссийские позиции, указывается в материале.

В связи с такой опасностью, пишет Ибрагим, президенту Трампу стоит рассмотреть возможность отказа от передачи властям Соединенного Королевства секретных разведданных. Ибрагим ранее был советником Трампа.

При этом вице-президент компании Facebook Ник Клегг заявлял, что они не нашли доказательств вмешательства России в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.

«Нет абсолютно никаких доказательств того, что это случилось во время референдума по Brexit», — заявил Клегг.

По его словам, не только Россия, но и «никакие другие внешние силы» не влияли на исход проведения референдума.

По его словам, для выявления использовалась та же методология, которая применялась после того, как ФБР зафиксировало вмешательство внешних сил через Facebook в выборы президента США в 2016 году.

Чуть ранее издание The Forbes писало, что после выхода из ЕС Соединенное Королевство, которое было одним из самых жестких критиков Кремля, больше не будет влиять на внешнюю политику союза. И это позволит Москве улучшить отношения с остальной Европой.

В статье подчеркивалось, что в последние годы российская сторона продемонстрировала способность находить для себя возможности в глобальной политике и использовать их в своих интересах.