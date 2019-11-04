Минск объяснил слова Лукашенко о «чужих войнах» 

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала слова Александра Лукашенко о "не наших войнах" вырванными из контекста, сообщает РИА Новости.
Она прокомментировала реакцию премьер-министра России Дмитрия Медведева на слова главы Белоруссии.
Пресс-секретарь назвала реакцию Медведева непредсказуемой и искажающей суть высказывания Лукашенко.
"Все предельно ясно: говоря об этом, президент имел в виду, что навоевались — и Беларусь, и Россия — хватит!" — заявила Эйсмонт.
Она также задалась вопросом о том, кому и зачем выгодно поднимать эту тему в текущих условиях.