Координаты и время: Киев направил Москве ноту

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Координаты и время: Киев потребовал вернуть корабли керченских провокаторов 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Киев требует вернуть корабли украинских Военно-морских сил, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщил на совместной с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу пресс-конференции в украинской столице министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Нашлись арестованные при керченском инциденте корабли
По его словам, украинский МИД направил России ноту с требованием указать координаты и время, когда украинцы смогут забрать свои корабли.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Тогда три корабля Военно-морских сил Украины — буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — нарушили госграницу России в Черном море при попытке пройти в Азовское море через Керченский пролив.
Корабли были задержаны, а экипажи судов — 24 украинских моряка — арестованы. В сентябре этого года они среди других удерживаемых лиц были обменены Россией и Украиной по формуле "35 на 35".
Москва назвала инцидент в Керченском проливе провокацией, передает "Интерфакс": Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей своих ВМС через Керченский пролив. По мнению властей Украины, Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая этого года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Позиция Москвы — этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента. По этой причине Россия не участвовала в слушаниях.
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Теги:
В мире , Видео , Войска , Конфликты , Политика , Украина , Киев
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