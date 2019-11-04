На Украине раскрыли возможное будущее ДНР и ЛНР в случае их присоединения к России

На Украине раскрыли предполагаемое будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае их вхождения в состав Российской Федерации. По данному вопросу высказался Михаил Добкин, бывший губернатор Харьковской области.

Как считает Добкин, если республики присоединятся к РФ, Москва «на них будет тратить больше денег», однако это не приведет к развитию территорий. ДНР и ЛНР ждут «постоянное непризнание и постоянное давление», процитировал экс-губернатора интернет-портал «ПолитНавигатор».

Михаил Добкин добавил, что жители неподконтрольной Украине части Донбасса «будут счастливы» только в случае возвращения под юрисдикцию Киева.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Богдан Безпалько объяснил нереальность реинтеграции республик в Украину.