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На Украине раскрыли возможное будущее ДНР и ЛНР в случае их присоединения к России 

Аргументы Недели 44 минуты назад
На Украине раскрыли предполагаемое будущее самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае их вхождения в состав Российской Федерации. По данному вопросу высказался Михаил Добкин, бывший губернатор Харьковской области.
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Как считает Добкин, если республики присоединятся к РФ, Москва «на них будет тратить больше денег», однако это не приведет к развитию территорий. ДНР и ЛНР ждут «постоянное непризнание и постоянное давление», процитировал экс-губернатора интернет-портал «ПолитНавигатор».
Михаил Добкин добавил, что жители неподконтрольной Украине части Донбасса «будут счастливы» только в случае возвращения под юрисдикцию Киева.
Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Богдан Безпалько объяснил нереальность реинтеграции республик в Украину.
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Теги:
В мире , Видео , Украина
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