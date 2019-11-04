В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского

"Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать (лодку. — News.ru), шатать", — сказала бывшая чиновница в эфире телеканала «112 Украина».

По её словам, в этом задействованы некоторые политические силы, которые хотят лишить власти действующего главу государства на фоне разведения сил в Донбассе.

"Социальная ситуация, мягко скажем, не улучшилась, экономическая — ухудшилась, политическая превратилась в плеяду каких-то скандалов, свобода слова — под большим вопросом", — перечислила Лукаш минусы правления Зеленского.

При этом она отметила, что несмотря на это, жить стало легче: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну».

Ранее News.ru писал о том, что президента Украины Владимира Зеленского жители Тернополя встретили акцией «Нет капитуляции» против применения «формулы Штайнмайера». В местных СМИ появилось видео, на котором видно, что митингующие держат плакаты «Нет капитуляции». Кроме того, они кричали президенту: «Позор».