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Климкин призвал сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит 

РИА Новости + ещё 1
«Назло всем построим державу»
Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит.
Так политик прокомментировал в фейсбуке сообщение газеты Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп "неудержимо ненавидит" его страну. По мнению Климкина, президенты России и США якобы не считают Украину страной.
"Пускай они в нас не верят каждый по-своему. Главное — чтобы мы поверили в себя. А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы", — написал политик.
Ранее американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям. Подчеркивалось, что президент США подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией и в желании навредить ему во время предвыборной кампании в 2016 году.
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Теги:
В мире , Павел Климкин , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Washington Post
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