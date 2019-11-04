«Назло всем построим державу»

Климкин призвал сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит

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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил сделать из Украины державу назло всем, кто в нее не верит. Так политик прокомментировал в фейсбуке сообщение газеты Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп "неудержимо ненавидит" его страну. По мнению Климкина, президенты России и США якобы не считают Украину страной. "Пускай они в нас не верят каждый по-своему. Главное — чтобы мы поверили в себя. А давайте назло и к несчастью для всех, кто в нас не верит, построим державу. И тогда говорить будем мы", — написал политик. Ранее американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям. Подчеркивалось, что президент США подозревал их в сотрудничестве с Демократической партией и в желании навредить ему во время предвыборной кампании в 2016 году.

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