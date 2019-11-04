Контрразведка Чехии пожаловалась на спецслужбы Китая

Спецслужбы Китая предпринимают попытки завербовать специалистов научно-промышленного сектора Чехии , сообщил представитель чешской Службы безопасности и информации Ладислав Штиха.

Китайская сторона, по его словам, предпринимает попытки установить контакт с «научными работниками, с сотрудниками университетов» и политиками Чехии.

СБИ видит «опасность» в том, что специалистов приглашают в Китай «в качестве гостей», «все их расходы оплачиваются», передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

«А в конце приходит предложение о сотрудничестве», — заявил Штиха.

Он подчеркнул, что «подобная ситуация» не обошла стороной и «представителей органов безопасности».

СБИ старается предупреждать чешских специалистов о том, чем это может грозить.