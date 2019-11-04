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Контрразведка Чехии пожаловалась на спецслужбы Китая 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 минуты назад
Контрразведка Чехии пожаловалась на спецслужбы Китая
Фото: РИА Новости
Спецслужбы Китая предпринимают попытки завербовать специалистов научно-промышленного сектора Чехии, сообщил представитель чешской Службы безопасности и информации Ладислав Штиха.
Китайская сторона, по его словам, предпринимает попытки установить контакт с «научными работниками, с сотрудниками университетов» и политиками Чехии.
СБИ видит «опасность» в том, что специалистов приглашают в Китай «в качестве гостей», «все их расходы оплачиваются», передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.
«А в конце приходит предложение о сотрудничестве», — заявил Штиха.
Он подчеркнул, что «подобная ситуация» не обошла стороной и «представителей органов безопасности».
СБИ старается предупреждать чешских специалистов о том, чем это может грозить.
Напомним, СБИ утверждала, что ликвидировала якобы целую «российскую агентурную сеть». После этого президент страны Милош Земан раскритиковал ведомство за продолжение «фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о негативном отношении Земана к работе СБИ.
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Теги:
В мире , Безопасность , Милош Земан , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Китай , Чехия
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