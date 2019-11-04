Контрразведка Чехии пожаловалась на спецслужбы Китая 

Спецслужбы Китая предпринимают попытки завербовать специалистов научно-промышленного сектора Чехии, сообщил представитель чешской Службы безопасности и информации Ладислав Штиха.
Китайская сторона, по его словам, предпринимает попытки установить контакт с «научными работниками, с сотрудниками университетов» и политиками Чехии.
СБИ видит «опасность» в том, что специалистов приглашают в Китай «в качестве гостей», «все их расходы оплачиваются», передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.
«А в конце приходит предложение о сотрудничестве», — заявил Штиха.
Он подчеркнул, что «подобная ситуация» не обошла стороной и «представителей органов безопасности».
СБИ старается предупреждать чешских специалистов о том, чем это может грозить.
Напомним, СБИ утверждала, что ликвидировала якобы целую «российскую агентурную сеть». После этого президент страны Милош Земан раскритиковал ведомство за продолжение «фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о негативном отношении Земана к работе СБИ.