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Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза 

РИА Новости + ещё 6
Принц Чарльз оказался в центре крупного скандала
Фото: © PanARMENIAN Photo
Американский художник-фальсификатор Тони Тетро рассказал, что благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза в Шотландии получил в пользование не картины, принадлежащие кисти Клода Моне, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и других художников, а выполненные им копии этих работ.
Газета Daily Mail сообщила, что ныне обанкротившийся бизнесмен и бывший муж дочери президента "Формулы-1" Петры Экклстоун Джеймс Стант передал 17 знаменитых картин, общая стоимость которых оценивалась в 105 миллионов фунтов стерлингов, во временное пользование благотворительному фонду принца Чарльза, расположенному в шотландском поместье. Однако в воскресенье американец Тетро заявил, что он написал копии знаменитых произведений и Стант приобрел у него 11 таких картин.
"Мне сказали, что эти картины отправились в Дамфри Хаус (здание фонда). Нет сомнений, что он знал об этом: Джеймс знал, что они были моими", — сообщил Тетро изданию.
Представители фонда рассказали, что все 17 картин были возвращены бизнесмену.
"Дамфри Хаус время от времени принимает от частных лиц или организаций определенные картины во временное пользование… К большому сожалению, подлинность этих картин, которые уже не представлены (в здании фонда), оказывается под сомнением", — сообщил представитель фонда.
Сам бизнесмен, в свою очередь, отрицает эту информацию. "Ни одна из мои вещей — не подделка", — сказал Стант.
Сообщается, что в договоре аренды, который попал в распоряжение газеты, указано, что три из предоставленных картин застрахованы на 104 миллиона фунтов стерлингов. При этом гарантией подлинности картин служило заверение престижного Института Вильденштейна в Париже. После опубликованной информации Институт комментариев не предоставил.
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Теги:
В мире , Пабло Пикассо , Чарльз Виндзор , Daily Mail , Шотландия
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