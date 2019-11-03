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Умерла Мари Лафоре 

Рамблер + ещё 10 39 минут назад
Умерла исполнительница российского гимна прогнозу погоды — легендарная Мари Лафоре.
О смерти звезды сообщает Le Point.
Актриса и певица умерла через месяц после 80-летия. Причины пока не называются.
Ее настоящее имя Майтена Мари Брижитт Думенак. Она родилась в городе Сулак-сюр-Мер во Франции в 1939 году. В детстве Мари зачитывалась Данте и хотела стать кармелиткой. Судьба распорядилась иначе. В 19 лет девушка выиграла радиоконкурс, где спела, подменив заболевшую сестру. Через несколько лет ее ждал мировой успех.
В 1960 году вместе с Аленом Делоном она снялась в фильме «На ярком солнце», затем было много других ролей. «Девушка с золотыми глазами» — называли ее во Франции (Мари играла в одноименном фильме). Сама она никогда болела звездной болезнью и не воспринимала себя и свою карьеру чересчур всерьез.
Слава певицы пришла, когда Лафоре исполнила всемирно известный хит "Mon amour, mon ami". Но самая известная композиция, которую знают в России — это песня "Manchester et Liverpool". Ее незатейливая мелодия несколько десятилетий звучала как заставка к прогнозу погоды в программе «Время». В итоге мелодия стала ассоциироваться у россиян с «погодой на завтра».
Комментарии28 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Видео , Европа , Данте , Ален Делон
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