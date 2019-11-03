Зеленский потребовал от военных «держать порох сухим»

Зеленский потребовал от украинских артиллеристов «держать порох сухим»

День ракетных войск и артиллерии отмечается на Украине 3 ноября в соответствии с указом Президента от 31 октября 1997 года. Владимир Зеленский в своем обращении к артиллеристам ВСУ попросил их держать «порох сухим» и быть гарантами тишины на линии столкновения в Донбассе.

«Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения», — говориться в поздравлении Зеленского на его официальном сайте.

При этом глава государства пожелал военнослужащим ВСУ и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в победу.

Между тем в Донбассе именно украинские артиллеристы постоянно нарушают договоренности о прекращении огня и подвергают обстрелам гражданские объекты республик. Не далее как вчера представители ЛНР обвинили украинских силовиков в нескольких артиллерийских обстрелах.