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Зеленский потребовал от украинских артиллеристов «держать порох сухим» 

Украина.ру 25 минут назад
Зеленский потребовал от военных «держать порох сухим»
Фото: Reuters
День ракетных войск и артиллерии отмечается на Украине 3 ноября в соответствии с указом Президента от 31 октября 1997 года. Владимир Зеленский в своем обращении к артиллеристам ВСУ попросил их держать «порох сухим» и быть гарантами тишины на линии столкновения в Донбассе.
«Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения», — говориться в поздравлении Зеленского на его официальном сайте.
При этом глава государства пожелал военнослужащим ВСУ и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в победу.
Между тем в Донбассе именно украинские артиллеристы постоянно нарушают договоренности о прекращении огня и подвергают обстрелам гражданские объекты республик. Не далее как вчера представители ЛНР обвинили украинских силовиков в нескольких артиллерийских обстрелах.
Ранее член совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российские космические службы фиксируют на спутниковых снимках стрельбу украинской артиллерии каждый раз, как украинские военные начинают говорить, что не стреляли. По его словам, соответствующие данные представили специалисты космической отрасли на слушаниях в комитете Совфеда по обороне и безопасности.
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Теги:
В мире , Украина , Франц Клинцевич , Владимир Зеленский , Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности , Совет Федерации
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