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Президент США Трамп прибыл на UFC 244 

Газета.Ru 18 минут назад
Трамп прибыл на UFC 244
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йоркский "Мэдисон Сквер Гарден", где в это время стартует 244-ый Абсолютный бойцовский турнир (UFC 244). Главным боем вечера станет противостояние между Хорхе Масвидалем и Нетом Диасом.
На видео видно, как политик проходит мимо зрителей и направляется к своему месту.
Напомним, что Трамп был избран главой государства в 2016 году.
Ранее сообщалось, что бразильский боец UFC, выступающий в полутяжелом дивизионе, Джонни Уокер хочет стать гражданином России.
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Теги:
В мире , США , Джонни Уокер , Дональд Трамп
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