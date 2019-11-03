Президент США Трамп прибыл на UFC 244

Президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йоркский "Мэдисон Сквер Гарден", где в это время стартует 244-ый Абсолютный бойцовский турнир (UFC 244). Главным боем вечера станет противостояние между Хорхе Масвидалем и Нетом Диасом.

Here is President Trump entering MSG for UFC 244. 📽 @jasonrubin91 pic.twitter.com/AVbbFHk6Av— Ariel Helwani (@arielhelwani) 3 ноября 2019 г. На видео видно, как политик проходит мимо зрителей и направляется к своему месту.

Напомним, что Трамп был избран главой государства в 2016 году.