Начальник СБУ выбил зуб главе офиса Зеленского

Фото главы офиса Зеленского без зубов вызвало ажиотаж в Сети

Богдан с юмором отнёсся к появившейся к СМИ информации и сначала в шуточной форме пригрозил Баканову, призвав его не появляться на пути и тренироваться на кошках.

При этом фотография без зубов, опубликованная в Facebook, вызвала широкий резонанс в Сети. Подписчики Богдана оценили его юмор и начали активно комментировать пост.

Иван вроде ж только один зуб выбил, а остальные кто? Вы что там, новое совещание провели? — поинтересовался один из комментаторов.

Подписчики чиновника также отметили, что юмор Богдана — это высший пилотаж.

При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что информация о драке его главы Андрея Богдана и председателя СБУ Ивана Баканова является «выдуманной от начала и до конца». С соответствующим заявлением выступил заместитель Богдана Кирилл Тимошенко