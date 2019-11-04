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Фото главы офиса Зеленского без зубов вызвало ажиотаж в Сети 

News.ru + ещё 42 48 минут назад
Начальник СБУ выбил зуб главе офиса Зеленского
Фото: president.gov.ua
Возглавляющий офис президента Украины Андрей Богдан после сообщений о драке с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым опубликовал фотографию, на которой он запечатлён без передних зубов.
Богдан с юмором отнёсся к появившейся к СМИ информации и сначала в шуточной форме пригрозил Баканову, призвав его не появляться на пути и тренироваться на кошках.
При этом фотография без зубов, опубликованная в Facebook, вызвала широкий резонанс в Сети. Подписчики Богдана оценили его юмор и начали активно комментировать пост.
Иван вроде ж только один зуб выбил, а остальные кто? Вы что там, новое совещание провели? — поинтересовался один из комментаторов.
Подписчики чиновника также отметили, что юмор Богдана — это высший пилотаж.
При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что информация о драке его главы Андрея Богдана и председателя СБУ Ивана Баканова является «выдуманной от начала и до конца». С соответствующим заявлением выступил заместитель Богдана Кирилл Тимошенко.
Ранее News.ru писал о том, что журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook сообщил о драке Баканова и Богдана в здании офиса украинского лидера Владимира Зеленского. После этого последний якобы перестал появляться на работе. Причиной конфликта представитель СМИ назвал разногласия в назначении начальника Главного следственного управления СБУ.
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Комментарии271 
Теги:
В мире , Украина , Выборы на Украине , Драка , Безопасность , Станислав Речинский , Андрей Богдан , Кирилл Тимошенко , Владимир Зеленский , СБУ
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