Начальник СБУ выбил зуб главе офиса Зеленского

Возглавляющий офис президента Украины Андрей Богдан после сообщений о драке с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым опубликовал фотографию, на которой он запечатлён без передних зубов.
Богдан с юмором отнёсся к появившейся к СМИ информации и сначала в шуточной форме пригрозил Баканову, призвав его не появляться на пути и тренироваться на кошках.
При этом фотография без зубов, опубликованная в Facebook, вызвала широкий резонанс в Сети. Подписчики Богдана оценили его юмор и начали активно комментировать пост.
Иван вроде ж только один зуб выбил, а остальные кто? Вы что там, новое совещание провели? — поинтересовался один из комментаторов.
Подписчики чиновника также отметили, что юмор Богдана — это высший пилотаж.
При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что информация о драке его главы Андрея Богдана и председателя СБУ Ивана Баканова является «выдуманной от начала и до конца». С соответствующим заявлением выступил заместитель Богдана Кирилл Тимошенко.
Ранее News.ru писал о том, что журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook сообщил о драке Баканова и Богдана в здании офиса украинского лидера Владимира Зеленского. После этого последний якобы перестал появляться на работе. Причиной конфликта представитель СМИ назвал разногласия в назначении начальника Главного следственного управления СБУ.