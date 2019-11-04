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Бабченко поставил условие для своего возвращения на Украину 

Lenta.ru + ещё 33 31 минуту назад
Бабченко поставил условие для возвращения на Украину
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Российский журналист Аркадий Бабченко, уехавший из Украины, назвал условие, при котором он вернется в страну. Об этом он написал в своем Facebook.
Он заявил, что Украина — это его страна, и он вернется, когда «станет жарко». «Куда ж без меня-то», — добавил он.
3 ноября Бабченко рассказал, что планы уехать из Украины появились у него полгода назад. «Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен», — отметил он, пообещав вернуться через некоторое время на танке «Абрамс» (Abrams) американского производства.
Ранее в ноябре Киселев в своей авторской программе «Кисельные берега», опубликованной на YouTube, заявил, что Бабченко уехал с Украины «то ли в Эстонию, то ли в Финляндию».
В декабре 2018 году Бабченко заявлял, что покинет страну в случае победы на президентских выборах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Журналист пояснил, что после прихода Тимошенко к власти он будет выслан в Россию.
В конце мая 2018 года власти Украины заявили о смерти Аркадия Бабченко. Сообщалось, что репортера застрелили в подъезде его дома. Менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции, посвященной его убийству, и заявил, что произошедшее было инсценировкой.
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Теги:
В мире , Юлия Тимошенко , Аркадий Бабченко
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