Бабченко поставил условие для возвращения на Украину

Бабченко поставил условие для своего возвращения на Украину

Российский журналист Аркадий Бабченко , уехавший из Украины , назвал условие, при котором он вернется в страну. Об этом он написал в своем Facebook.

Он заявил, что Украина — это его страна, и он вернется, когда «станет жарко». «Куда ж без меня-то», — добавил он.

3 ноября Бабченко рассказал, что планы уехать из Украины появились у него полгода назад. «Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен», — отметил он, пообещав вернуться через некоторое время на танке «Абрамс» (Abrams) американского производства.

Ранее в ноябре Киселев в своей авторской программе «Кисельные берега», опубликованной на YouTube, заявил, что Бабченко уехал с Украины «то ли в Эстонию, то ли в Финляндию».

В декабре 2018 году Бабченко заявлял, что покинет страну в случае победы на президентских выборах лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко . Журналист пояснил, что после прихода Тимошенко к власти он будет выслан в Россию.

В конце мая 2018 года власти Украины заявили о смерти Аркадия Бабченко. Сообщалось, что репортера застрелили в подъезде его дома. Менее чем через сутки журналист появился на пресс-конференции, посвященной его убийству, и заявил, что произошедшее было инсценировкой.