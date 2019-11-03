Звезда сериала «Скорая помощь» найден мертвым в своей квартире

Умер известный американский актер Брайан Тарантина , снимавшийся в фильме «Талантливый мистер Рипли» и сериале «Скорая помощь». Ему было 60 лет, передает The Hollywood Reporter.

В полдень субботы в полицейское управление Нью-Йорка поступил вызов от соседей артиста. По прибытии офицеры обнаружили в квартире бездыханного Тарантину. Он был полностью одет и лежал на кушетке. Прибывшие медики скорой медицинской помощи констатировали, что актер мертв. Официальную причину смерти предстоит установить медэкспертам Нью-Йорка.

Представитель актера заявил, что он скончался от осложнений после недавно перенесенной болезни.

Помимо картины «Талантливый мистер Рипли» и сериала «Скорая помощь», артист снимался в шоу «Клан Сопрано» и «Удивительная миссис Мейзел».

В этом году Тарантина с коллегами получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в комедийном сериале.