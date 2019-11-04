На фоне угрозы импичмента Трамп предсказал свою победу на выборах в США

Трамп со ссылкой на опросы заявил, что «совершенно уверен» в своем переизбрании. По его мнению, американцы не желают «слышать об импичменте», который интересен только «СМИ и демократам», причем демократы и СМИ работают вместе, передает ТАСС.

Предвыборная кампания начнется 3 февраля. Само голосование состоится 3 ноября 2020 года, а инаугурация нового президента — 20 января 2021 года.