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На фоне угрозы импичмента Трамп предсказал свою победу на выборах в США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 31 2 часа назад
Трамп предсказал свою победу на выборах в США
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что граждане США проголосуют за него на президентских выборах 2020 года, американцы не поддерживают импичмент.
Трамп со ссылкой на опросы заявил, что «совершенно уверен» в своем переизбрании. По его мнению, американцы не желают «слышать об импичменте», который интересен только «СМИ и демократам», причем демократы и СМИ работают вместе, передает ТАСС.
Предвыборная кампания начнется 3 февраля. Само голосование состоится 3 ноября 2020 года, а инаугурация нового президента — 20 января 2021 года.
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Теги:
В мире , Политика , Выборы на Украине , Пожар в Нотр-Даме , День Победы , Партия Зеленского , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США
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