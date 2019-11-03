ВСУ заявили о новых обстрелах в Донбассе

Украинские силовики заявили, что их позиции в Донбассе с начала суток были обстреляны шесть раз.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины в своём Facebook. По его данным, с начала суток бойцы ЛНР и ДНР шесть раз нарушили режим прекращения огня.

В течение суток в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий, — гласит сообщение пресс-центра.

Ранее News.ru писал о том, что три обстрела позиций силовиков зафиксировано в Донбассе 3 ноября с начала суток. С таким заявлением выступили представители пресс-службы Министерства обороны Украины со ссылкой на слова главы официального представителя ведомства Александра Мотузяника.