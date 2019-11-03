Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВСУ заявили о новых обстрелах в Донбассе 

News.ru + ещё 3 1 час назад
ВСУ заявили о новых обстрелах в Донбассе
Фото: News.ru
Украинские силовики заявили, что их позиции в Донбассе с начала суток были обстреляны шесть раз.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины в своём Facebook. По его данным, с начала суток бойцы ЛНР и ДНР шесть раз нарушили режим прекращения огня.
В течение суток в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий, — гласит сообщение пресс-центра.
Ранее News.ru писал о том, что три обстрела позиций силовиков зафиксировано в Донбассе 3 ноября с начала суток. С таким заявлением выступили представители пресс-службы Министерства обороны Украины со ссылкой на слова главы официального представителя ведомства Александра Мотузяника.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
News.ru: последние новости
Умерла французская актриса Мари Лафоре Умерла французская актриса Мари Лафоре «Всю кровь выпью»: глава офиса Зеленского пригрозил начальнику СБУ «Всю кровь выпью»: глава офиса Зеленского пригрозил начальнику СБУ Британцам показали телепередачу «Мир глазами Путина» Британцам показали телепередачу «Мир глазами Путина» 
Теги:
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя 804
Подростки убили хозяина дома и изнасиловали его жену
Подростки убили хозяина дома и изнасиловали его жену 684
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом 30
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
Почему русская Одесса сдалась украинским националистам
Почему русская Одесса сдалась украинским националистам 1193
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика Другое
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
01:43
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
00:23
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
Происшествия
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
00:36
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
Шоу-бизнес
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
04:00
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Политика
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
00:28
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
Шоу-бизнес
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение