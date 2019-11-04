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В Донбассе заметили российский флаг 

Lenta.ru + ещё 8 47 минут назад
В Донбассе заметили российский флаг
Фото: Danita Delimont.com, Globallookpress
В районе разведения сил в населенном пункте Золотое-5 Луганской области появился российский флаг. Об этом агентству РБК-Украина сообщил ветеран боевых действий в Донбассе, доброволец с позывным «Чернобыль».
По его утверждению, триколор вывесили во время приезда депутата Госдумы Алексея Журавлева. Политик ранее оправился в регион, чтобы проследить за ходом разведения враждующих сторон.
«Чернобыль» также рассказал, что на контролируемых Киевом участках в районе Золотого приступили к разминированию территории.
Разведение войск в Донбассе в районе поселка Золотое началось 29 октября. О начале процесса объявила украинская сторона. После этого сигнал готовности подали со стороны ЛНР. Начало разведения войск в районе поселка Петровское планируется после завершения отвода вооружений в районе Золотого.
1 октября Киев и самопровозглашенные республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации соглашения. Демонстранты сочли, что согласие на условия «формулы» означает капитуляцию Украины.
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Комментарии19 
Теги:
В мире , Алексей Журавлев , Госдума
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