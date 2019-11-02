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Трамп вступился за политиков, которых Клинтон назвала «агентами России» 

РИА Новости 41 минуту назад
Трамп вступился за «агентов России»
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп вступился за претендента на пост президента от Демократической партии Тулси Габбард и кандидата от "зеленых" в 2016 году Джилл Стайн, которых Хиллари Клинтон назвала "агентами России".
Выступая в Миссисипи, Трамп обрушился на Клинтон, которую он победил на выборах три года назад.
"Она красотка, конечно, вы не слыхали, что было на прошлой неделе? Не знаю насчет, кто такая Тулси Габбард, но одно я знаю: она не агент России. И Джилл Стайн — она зелененькая, конечно, но это не страшно… я знаю, что она не агент России", — сказал Трамп.
"Она (Клинтон) сделала то же заявление три года назад на мой счет, и мне понадобилось два года, чтобы избавиться от этого ложного заявления", — добавил Трамп.
Аудитория его сторонников приветствовала критику в адрес Клинтон и скандировала: "Под замок ее!".
Клинтон в интервью подкасту Capmaign HQ в октябре назвала Габбард "любимым кандидатом русских", а кандидата от Зеленой партии Джилл Стайн — "агентом русских".
После проигрыша Дональду Трампу на президентских выборах 2016 года Клинтон не раз заявляла, что Стайн, получив несколько процентов голосов, помешала ей выиграть ряд важных штатов и стать президентом. По ее мнению, это никак не могло произойти без "российского вмешательства".
Габбард, как и Стайн, выразила возмущение заявлениями Клинтон, назвав ее "разжигательницей войны и олицетворением коррупции".
Демократы в конгрессе на протяжении долгого времени расследовали предполагаемые связи президента США Дональда Трампа с Россией, но ничего не добились. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Теги:
В мире , Конфликты , Политика , США , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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