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На Украине возбудили уголовное дело против Кличко 

Lenta.ru 39 минут назад
Неожиданный удар: против Кличко возбудили дело
Фото: РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом передает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что дело возбуждено по требованию Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Ранее ВАКС вынес постановление, внеся сведения в Единый реестр досудебных расследований.
«По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается», — сообщили в НАБУ.
НАБУ открыл дело в отношении мэра Киева по подозрению в возможном злоупотреблении властью. Оно касается возможного хищения бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. В НАБУ отметили, что не расследуют факта возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей.
4 сентября украинское правительство согласовало увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому, который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.
О решении президента Украины уволить Кличко стало известно в конце июля, однако 14 августа старый состав кабмина отказался согласовывать это решение. Чиновник обвинял команду украинского лидера в непрофессионализме, в ответ на это глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявлял, что мэр потерял контроль над городом.
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Теги:
В мире , Происшествия , Украина , Виталий Кличко , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Правительство Украины , РБК-Украина , Киев
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