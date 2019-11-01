Неожиданный удар: против Кличко возбудили дело

На Украине возбудили уголовное дело против Кличко

Сообщается, что дело возбуждено по требованию Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Ранее ВАКС вынес постановление, внеся сведения в Единый реестр досудебных расследований.

«По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается», — сообщили в НАБУ.

НАБУ открыл дело в отношении мэра Киева по подозрению в возможном злоупотреблении властью. Оно касается возможного хищения бюджетных средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве. В НАБУ отметили, что не расследуют факта возможной государственной измены со стороны Кличко и двух его заместителей.

4 сентября украинское правительство согласовало увольнение Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, постановление вскоре поступило президенту Владимиру Зеленскому , который и принял окончательное решение об отстранении Кличко от занимаемой должности. В тот же день мэр Киева назвал свое увольнение незаконным.