Восстановление Донбасса: в Киеве ждут репараций от РФ

Восстановление Донбасса: в Киеве ждут репараций от России

Россия должна выплатить Украине репарации на восстановление Донбасса, заявил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий. По его словам, украинцы «не будут платить за неподконтрольную территорию». Он также назвал РФ «страной-агрессором», а точную сумму репараций называть не стал. С подобным заявлением в 2015 году выступил тогдашний премьер Арсений Яценюк

После завершения войны в Донбассе Киев должен получить репарации на восстановление региона от Российской Федерации. Такое мнение выразил в эфире телеканала «1+1» министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации», — подчеркнул украинский чиновник.

Он добавил, что после получения средств Киев будет разбираться с тем, куда вкладывать средства и восстанавливать Донбасс. Точную сумму при этом Криклий называть не стал. По его словам, Киев намерен восстанавливать за свой счет только подконтрольную ему часть Донбасса.

По мнению министра, залог успешной реинтеграции региона в состав Украины лежит в обеспечении связи с гражданами, «верящими в успех» Киева.

Он также призвал создавать больше контрольно-пропускных пунктов — в том числе и на границе с Крымом

В начале 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором», поскольку Киев считает, что Москва вмешивается в дела Украины, а также является стороной конфликта в Донбассе. В 2018 году это закрепили в законе о реинтеграции Донбасса, который признает контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) территории Донбасса «оккупированными», а Россию, в свою очередь, — «оккупантом». Нововведение также закрепило понятие «российская агрессия». Москва же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и не имеет своих военных в регионе.

Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинский министр занимается «жалким популизмом», требуя от России выплаты репараций. Вместо этого Киеву стоило бы заняться прямыми переговорами с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, отметил депутат.

«Украина сама вдребезги разнесла инфраструктуру Донбасса, сотнями уничтожала мирных жителей — и теперь за эту гражданскую войну должна платить третья сторона — Россия?» — поразился парламентарий.

Репараций за Донбасс еще в 2015 году хотел потребовать бывший тогда премьер-министром страны Арсений Яценюк. «По восстановлению Донбасса. Я думаю, логично ставить вопрос о репарациях со стороны России», — написал политик в своем твиттере.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве и перехода Крыма под юрисдикцию России после референдума. В ответ на захват пророссийскими активистами административных зданий в регионе, украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции».

За пять лет войны более полутора миллионов человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибло около 13 тыс. человек. Была существенно повреждена инфраструктура региона — из-за обстрелов ВСУ и боевых действий. Многие международные инвесторы покинули Донбасс.

Украина при этом не готова к прямым переговорам с жителями самопровозглашенных республик. Об этом говорил и глава страны Владимир Зеленский , хотя это является одним из обязательных пунктов минских соглашений, которые подписал Киев.

Замминистра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявлял еще два года назад, что у Киева нет юридических доказательств присутствия армии России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — подчеркнул чиновник.

Наконец, еще в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными народными республиками.

Стоит отметить, что Российская Федерация ранее собиралась потребовать от Украины компенсаций за «более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма». В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову «ущерб» в размере более 1,5 трлн рублей.

Он отметил, что финансовый ущерб подсчитан, осталось только посчитать моральный, нанесенный жителям полуострова за «годы украинской оккупации».

Он заключил, что за все время нахождения Крыма в составе Украины 2014 год стал лучшим, потому что в это время в бюджете полуострова было 22 млрд рублей. По словам Козенко, в 2018 году доходы Крыма оставили 54,8 млрд рублей, то есть почти в два с половиной раза больше, чем в «украинский период».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил о создании специальной рабочей группы по оценке «ущерба», который Украина нанесла экономике Крымского полуострова.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», — сказал Володин.