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Почему исчезли миллионы долларов: юрист Малкина проведет расследование 

Газета.Ru 1 час назад
Куда пропали миллионы Малкина
Фото: Газета.Ru
Агент Евгения Малкина Джей Пи Бэрри сообщил новые детали о провалившемся бизнес-проекте хоккеиста, к которому, по информации СМИ, готовятся коллективные иски. Бэрри заявил, что спортсмен вложил $2 млн в стартап по продаже одежды и не подозревал о том, что этот проект будет связан с криптовалютой. Сейчас Малкин обсуждает сложившуюся ситуацию с юристами и собирается провести собственное расследование.
В деле о вложениях Евгения Малкина в бизнес по блокчейну, после развала которого стало известно об американском паспорте хоккеиста, произошел новый поворот.
Один из агентов спортсмена Джей Пи Бэрри заявил, что Малкин вообще не планировал вкладываться в криптовалюту и полагал, что направляет свои инвестиции в стартап по продаже вещей,
основанный его старым другом, которому нападающий полностью доверял.
Поначалу компания действительно продавала одежду онлайн, и, по словам Бэрри, Малкина якобы так и не поставили известность о том, что весь этот проект был как-то связан с криптовалютой.
«Это дело о двух бизнес-партнерах, которые сейчас выясняют отношения, и Евгений должен разобраться, что вообще произошло», — приводит слова агента портал TSN.
Также, по словам Бэрри, нападающий вложил в проект $2 млн, а не $4 млн, как сообщалось в расследовании Sports.ru.
Кроме того, агент сообщил, что Малкин в настоящее время обсуждает ситуацию с юристами и намеревается нанять одного из них, чтобы тот обстоятельно разобрался в деле.
«Юрист должен будет рассмотреть все имеющиеся документы и понять, что случилось с компанией», — подытожил Бэрри.
Напомним, 29 октября вышло журналистское расследование о громком провале бизнес-проекта Mark.Space, завязанного на криптовалюте. Разработчики долго не получали зарплату и в итоге просто закрыли свою фирму, также остался без финансов японский филиал компании, а собранные инвестиции куда-то пропали.
Сообщалось, что Малкин вложил в этот проект внушительную сумму, получив там долю и став его лицом, что позволило в свое время привлечь другие крупные инвестиции, перевалившие за $10 млн Также в расследовании утверждалось, будто бы хоккеист пересылал все необходимые документы в Москву, где находился главный офис стартапа, и иногда даже лично заглядывал туда. В такой ситуации кажется странным, что спортсмен мог не знать о том, что его бизнес связан с криптовалютой.
Кроме того, в феврале 2018 года пресс-атташе Малкина передавал РБК слова своего клиента о том, почему он решил вложиться в стартап, основанный на блокчейне.
«Основатели так горели проектом, что я поверил в команду раньше, чем в идею, а когда увидел прототип, все сомнения отпали», — говорил Евгений.
В статье, для которой Малкин давал свой комментарий, его бизнес-проект описывался как «виртуальная вселенная на блокчейне» и «интернет следующего поколения», где люди смогут «покупать недвижимость, общаться, покупать товары и обучаться».
Наконец, стоит отметить, что сумму, которую нападающий «Питтсбург Пингвинз» вложил в проект, — $4 млн — также озвучил именно его пресс-атташе в том комментарии.
Таким образом, пока все выглядит так, словно агент Бэрри, говорящий о $2 млн и бизнесе по продаже одежды, перепутал своих клиентов и рассуждал о ком-то другом, а не о Малкине.
Если же все действительно обстояло так, как рассказал Бэрри, то после расследования юриста Евгения ждет много неприятных открытий. По информации Sports.ru, к стартапу готовятся коллективные иски от инвесторов.
Все эти события разворачиваются на фоне еще одного скандала, вспыхнувшего вскоре после публикации расследования, — некоторых людей возмутил тот факт, что у Малкина, который входит в общественное движение Putin Team, есть американский паспорт, о котором он ранее никому не сообщал.
Сам Евгений объяснил, что документ гражданина США нужен ему для того, чтобы было проще справляться с различными сложностями в плане быта в другой стране, где он проживает больше девяти месяцев в году.
Также хоккеист заверил, что наличие американского гражданства нисколько не влияет на его теплое отношение к своей родине, куда он приезжает на отдых каждое лето. Наконец нападающий подчеркнул, что не планирует отказываться от российского паспорта или прекращать выступления за сборную страны.
Волну возмущения, поднявшуюся после известий о том, что он принял гражданство США, Малкин объяснил просто.
«Возможно, все это из-за плохой информированности и негативного фона и обстоятельств, при которых общественность узнала о паспорте.
В ответ я могу сделать одно — сосредоточиться на хоккее, чтобы радовать болельщиков разных политических взглядов, но одинаково сильно любящих нашу страну», — цитирует хоккеиста «Интерфакс».
Стоит отметить, что Малкин лишь недавно восстановился после травмы и приступил к полноценным тренировкам. Нападающий выражал желание вернуться на лед в матче против «Эдмонтон Ойлерз», который состоится 2 ноября.
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Теги:
В мире , Криминал , Статьи , Евгений Малкин , РБК , Интерфакс , Sports.ru
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