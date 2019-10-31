НАТО — России: верните Крым и выведите войска

НАТО заявили, что прежнего взаимодействия с Россией не будет, пока Москва не изменит свое поведение относительно других стран, в том числе Украины . В частности, альянс потребовал «вернуть контроль над Крымом » киевским властям. В то же время, отмечалось, что НАТО осуждает наращивание военного присутствия России на территории полуострова.

НАТО считает, что нормальная работа с Россией не сложится до тех пор, пока Москва существенно не изменит свое поведение на мировой арене, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление международного военного блока.

«Не может быть «ведения дел как обычно» [с Россией] до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», — указывается в итоговом заявлении комиссии НАТО — Украина по результатам заседания в Киеве.

Альянс вновь заявил, что на повестке дня был вопрос присоединения Россией Крымского полуострова. «Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму, которые являются частью еще более широкой системы агрессивных действий России в регионе», — цитирует издание текст заявления.

В марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации по итогам референдума. Европейские страны и США считают результаты голосования нелегитимными. Украина, в свою очередь, до сих пор уверена, что это ее территория, но временно «оккупированная». Россия настаивает, что вопрос Крыма является закрытым.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев должен продумать стратегию безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. По его словам, она должна состоять из четырех пунктов: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность государства имплементировать ее в жизнь. Эту стратегию киевские власти хотят представить обществу для обсуждения.

«Крым, как и все регионы России, стремится к усилению кооперации, экономических и культурных связей с Украиной. Уверена, что и Республика Крым, и Севастополь будут рады развивать отношения с соседями в обоюдной пользе. Именно из этого и стоит исходить президенту Зеленскому», — сказал она в разговоре с РИА «Новости».

Подобное мнение выразил и крымский парламентарий Юрий Гемпель

«Не стоит тратить понапрасну время, которого и так не хватает. Те, кто говорит о реинтеграции Крыма, не думают о реальном положении вещей. Крым вот уже более пяти лет находится в составе Российской Федерации, и никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции и принимать в этом участие», — обратил внимание политик в комментарии агентству.

Однако лидер Украины настроен решительно. О том, что он хочет «вернуть» стране Крымский полуостров, Зеленский говорил и ранее. В частности, он отмечал, что это является одной из главных задач его президентского срока.

«Что касается Крыма, то я думаю, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. У меня пока не было встречи ни в «нормандском формате», ни с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами», — пообещал он всем присутствующим на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

Однако тогда он не объяснил, каким именно образом собирается это сделать, отметив, что об этом говорить «слишком рано» и опасаясь, что его идеи могут использовать другие люди.

Позже он заявил, что в крымском вопросе Киев будет опираться на помощь своих союзников. Тем не менее, у Украины пока нет такой международной формулы, как в случае с Донбассом. Для решения конфликта на юго-востоке страны у властей есть «формула Штайнмайера», которая предполагает присвоение самопровозглашенным республикам особого статуса (по сути, этот документ лишь конкретизирует механизм имплементации двух положений минских соглашений, под которыми стоит подпись Киева).