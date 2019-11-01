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Трамп заявил, что сменил место прописки из-за плохого отношения политиков 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Трамп сменил прописку из-за плохого отношения политиков
Фото: © РИА Новости / Илья Питале
Президент США Дональд Трамп объяснил смену места налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду плохим отношением к нему политиков города.
"Несмотря на то что я плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местных налогов каждый год, со мной обращались очень плохо политические лидеры как города, так и штата. Мало с кем обходились так плохо. Мне очень неприятно было принимать это решение, но в конечном счете так будет лучше для всех причастных", — написал он в пятницу в своем Twitter.
По его словам, в качестве президента он и дальше будет помогать Нью-Йорку и его жителям.
Ранее газета New York Times сообщила, что в конце сентября Трамп подал "декларацию о местожительстве", в которой назвал основным местом проживания свое имение Мар-а-Лаго на юге штата Флорида.
Прежним местом "прописки" президента значился небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в центре Манхэттена, где также располагается главный офис компании Трампа. В качестве дополнительных адресов проживания указаны Белый дом и гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Аналогичные документы по смене места официального места жительства подала первая леди США Меланья Трамп.
Как отмечается в материале, "переезд" Трампа отражает реальное положение дел: заняв пост президента, он провел 99 дней в Мар-а-Лаго и только 20 — в Trump Tower.
Ряд нью-йоркских чиновников через суд добиваются того, чтобы конгресс получил доступ к налоговым декларациям Трампа. В начале октября федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации президента и его компании за восемь лет. Выполнение этого решения впоследствии было приостановлено апелляционным судом Вашингтона на время рассмотрения апелляции.
Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
В конституции США не сказано, могут ли главе государства быть предъявлены уголовные обвинения. Федеральным прокурорам запрещено выдвигать иски к действующему президенту, но этот запрет строится не на судебном прецеденте, а на нормах министерства юстиции. Нынешнее решение суда может подстегнуть спор на эту тему, последнее слово будет принадлежать высшей судебной инстанции — Верховному суду.
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Теги:
В мире , Меланья Трамп , Дональд Трамп , Федеральная налоговая служба , Минюст РФ , New York Times , Нью-Йорк , США
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