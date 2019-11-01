Трамп сменил прописку из-за плохого отношения политиков

Трамп заявил, что сменил место прописки из-за плохого отношения политиков

"Несмотря на то что я плачу миллионы долларов налогов городу, штату и местных налогов каждый год, со мной обращались очень плохо политические лидеры как города, так и штата. Мало с кем обходились так плохо. Мне очень неприятно было принимать это решение, но в конечном счете так будет лучше для всех причастных", — написал он в пятницу в своем Twitter.

По его словам, в качестве президента он и дальше будет помогать Нью-Йорку и его жителям.

Ранее газета New York Times сообщила, что в конце сентября Трамп подал "декларацию о местожительстве", в которой назвал основным местом проживания свое имение Мар-а-Лаго на юге штата Флорида.

Прежним местом "прописки" президента значился небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в центре Манхэттена, где также располагается главный офис компании Трампа. В качестве дополнительных адресов проживания указаны Белый дом и гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Аналогичные документы по смене места официального места жительства подала первая леди США Меланья Трамп

Как отмечается в материале, "переезд" Трампа отражает реальное положение дел: заняв пост президента, он провел 99 дней в Мар-а-Лаго и только 20 — в Trump Tower.

Ряд нью-йоркских чиновников через суд добиваются того, чтобы конгресс получил доступ к налоговым декларациям Трампа. В начале октября федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации президента и его компании за восемь лет. Выполнение этого решения впоследствии было приостановлено апелляционным судом Вашингтона на время рассмотрения апелляции.

Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе . Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.