«Скатертью дорога»: как Трампа выжили из Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп поменял место регистрации. Он «покинул» родной Нью-Йорк и переселился во Флориду, где и так проводит много времени в своей резиденции. В его окружении говорят, что причиной переезда стали налоговые возможности, однако сам Трамп дал понять, что сыт по горло отношением со стороны политических деятелей города. Либеральный Нью-Йорк всегда относился к нему предвзято, а ньюйоркцы из его окружения в последнее время его только подводят.

Президент США Дональд Трамп считался коренным жителем Нью-Йорка, однако теперь он переехал в свое имение Мар-а-Лаго на юге штата Флорида сообщает The New York Times.

Вместе с Трампом «декларацию о местожительстве» подала и первая леди США Меланья Трамп . Дополнительными адресами проживания указаны Белый дом и гольф-клуб в штате Нью-Джерси.

Как отмечает издание со ссылкой на источник из окружения президента, причиной переезда стала финансовая выгода. Во Флориде Трамп сможет платить гораздо меньше налогов, чем в Нью-Йорке, где они одни из самых высоких в стране.

Сам Трамп объяснил свое желание сменить «место прописки» политическими причинами. В своем Twitter он написал что, поменял Нью-Йорк на Флориду, из-за плохого отношения к нему политиков в городе. Президент отметил, что платит миллионы долларов налогов Нью-Йорку, однако с ним «обращались очень плохо политические лидеры — как города, так и штата». При этом он подчеркнул, что решение далось ему нелегко.

Поступок Трампа выглядит как символичное прощание с городом, куда многие годы назад из Германии прибыл его дед.

«Нью-Йорк был городом, где многие говорили по-немецки. Для немецкого юноши того времени оставаться в какой-нибудь деревушке, где главным занятием являлось виноделие, было скучным, и он решил испытать судьбу в Америке. У него была сестра в Нью-Йорке, и, оставив маме записку, он собрался прямо посреди ночи и начал свое путешествие в США», — рассказывала «Газете.Ru» автор нескольких книг о Трампе писательница Гвенда Блэр.

Здесь в Нью-Йорке находятся дома имени Трампа, наследие отца Трампа Фреда , который именно в Нью-Йорке начал строительный бизнес, ставший потом бизнесом сына.

«Его отец построил огромное количество домов в Нью-Йорке — не на Манхэттене, но в других частях города, используя различные правительственные субсидии и налоговые послабления. Он был очень успешным предпринимателем и получил известность благодаря тому, что даже в последние минуты перед подписанием сделки добивался еще более выгодных условий», — рассказывает Блэр.

Среди строений — башня Трампа, которой восхищался в телефонном разговоре с ним президент Украины Владимир Зеленский . Именно там в период кампании 2016 года произошла встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой, что легло потом в расследование спецпрокурора Герберта Миллера. В башне Трампа находился избирательный штаб президента США, там же открывали шампанское после его победы на выборах 2016 года.

Многие вспомнят и эпизод фильма «Один дома», где герой Макалея Калкина встречает Трампа в гостинице Plaza, которая входит в бизнес-империю главы страны. Калкин позже признавался, что не фанат президента-предпринимателя. То же самое думают о президенте США и многие жители города Нью-Йорка.

Согласно недавнему опросу социологического центра Siena College, 62% жителей города и штата Нью-Йорк считают, что Трамп должен быть подвергнут процедуре импичмента. Против выступают 32% избирателей.

«Мои родственники-американцы живут в Trump Tower на Манхэттене, элитное здание. Так совет управляющих хочет переименовать его, чтобы имени его не было», — с огорчением рассказывала «Газете.Ru» русскоязычная жительница Нью-Йорка Виктория, которая считает что Трампа в городе «затюкали».

Несмотря на то, что Трамп с его неуемной энергией и деловой хваткой прочно ассоциируется с Манхэттеном, главным деловым местом Нью-Йорка, он всегда был не в ладах с местными политиками.

По иронии судьбы, его собственная дочь Иванка и зять Джаред Кушнер в нью-йоркской политике чувствовали себя как рыба в воде. «Джаред и Иванка — умеренные демократы из Нью-Йорка». Это была больше констатация, чем жалоба», — пишет в биографии Трампа американский журналист Боб Вудворд в книге «Трамп. Страх в Белом Доме».

В отношениях Трампа и Нью-Йорка была светлая полоса — в приятельских отношениях с многолетним мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом , но с годами и они испортились.

В 2016 году Блумберг, выступая на съезде демократов, назвал Трампа мошенником. В своей речи он упомянул многократные банкротства Трампа и судебные разбирательства. Кроме того, миллиардер отметил, что сам он, в отличие от Трампа, «получившего от отца чек на миллион долларов от отца», начал свой путь с нуля.

«Трамп говорит, что он хочет управлять страной так же, как он управляет своим бизнесом? Да поможет нам Бог! Я житель Нью-Йорка, и я могу распознать мошенника», — заявил Блумберг в своей речи.

Трамп позже отплатил Блумбергу той же монетой. В интервью телеканалу Fox Business после получения партийной номинации Трамп сказал, что Блумберг когда-то был его «другом», но теперь таковым не является: «Он сказал массу неприятных вещей обо мне».

Член конгресса от штата Нью-Йорк демократ Нита Ловей отметила, что Трамп пользовался в городе значительными налоговыми послаблениями. По ее словам, обычные американцы не владеют курортами, которые они могут указывать как «альтернативный адрес».

Большинство мэров-демократов часто вступали в противоборство с Трампом, критикуя его стиль ведения бизнеса и давление на конкурентов.

«Пусть тебя дверью не ударит при уходе. Мои глубочайшие соболезнования добрым людям Флориды», — так отозвался на заявление Трампа действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Его поддержал и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

«Скатертью дорога. И нельзя говорить, что Дональд Трамп здесь платил налоги. Флорида, он весь твой», — написал он в соцсетях.

В последние годы «ньюйоркцы» только подводили своего президента. Много неприятностей Трампу доставил его личный адвокат Майкл Коэн , который, опасаясь преследования ФБР , давал показания на Трампа комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу». Еще один бизнесмен из Нью-Йорка — приятель Коэна Феликc Саттер — вел дела с Москвой о возможной постройке башни Трампа в столице России и тоже попал под пристальное внимание комиссии Мюллера.

Единственный нью-йоркский политик, который до сих пор близок к Трампу, — бывший мэр города Рудольф Джулиани . Второй за долгие годы республиканец во главе «большого яблока» он пользуется высоким доверием Трампа.

Интересно, что именно за Джулиани Трамп единственный раз проголосовал в 1989 году. Будущий адвокат президента соперничал с демократом Дэвидом Динкинсом на выборах мэра Нью-Йорка, которому уступил всего лишь пару процентов. В 1993 году Джулиани стал градоначальником.