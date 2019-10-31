Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине украли половину государственных земель 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
На Украине украли половину госземель
Фото: kse.ua
В период независимости Украины площадь земель, которые находятся в госсобственности, сократилась вдвое. Об этом журналистам рассказал министр экономики страны Тимофей Милованов, передает «Украинская правда».
По его словам, данные о наличии в госпредприятиях всех форм 1,3 миллиона гектаров земли устарела. Такая площадь у них была на момент, когда Украина только стала независимой, но с тех пор ситуация изменилась.
Замминистра Тарас Высоцкий сообщил, что по итогам инвентаризации сейчас набирается не более 700 тысяч гектаров, а если смотреть в кадастр, то и вовсе 500 тысяч.
«Давай прямым текстом — это значит, что за 30 лет половину государственных земель, по сути, украли», — прокомментировал его слова Милованов.
Министр объяснил, что кража заключалась в перерегистрации на другие компании, то есть «физически она не исчезла, но в государственной собственности ее нет». Предприятие может отчитываться об одной площади земель, но после проверки оказывается, что большая их часть много лет назад находится в собственности кого-то другого.
Ранее Милованов посчитал вредным для инвестиционного климата страны один из номеров юмористического шоу «Квартал 95», где высмеивали пожар в доме бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. После этого олигарх Игорь Коломойский назвал министра дебилом и призвал его уйти в отставку.
«Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу», — прокомментировал его слова Милованов.
Тема земли в последние десятилетия остается одной из самых острых на Украине. После прихода к власти президент Владимир Зеленский пообещал отменить мораторий на продажу земли. Соответствующий законопроект, к принятию которого Киев призывают зарубежные партнеры, уже готов. Однако результаты соцопросов показывают, что большинство населения выступает против открытия земельного рынка.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
Последние новости
Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок Дан старт процедуре импичмента Трампа Дан старт процедуре импичмента Трампа «Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади «Исламское государство» подтвердило смерть аль-Багдади
Комментарии3 
Теги:
В мире , Украина , Валерия Гонтарева , Игорь Коломойский , Тимофей Милованов , Владимир Зеленский , Украинская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: у «Булавы» нашли серьезный недостаток
Пока вы не уснули: у «Булавы» нашли серьезный недостаток
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет 136
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду 450
Столтенберг забыл про Зеленского
Столтенберг забыл про Зеленского 85
ИГ подтвердило смерть аль-Багдади
ИГ подтвердило смерть аль-Багдади 7
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
01:28
Появилось видео с подозреваемым в убийстве ребенка
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: у «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
Пока вы не уснули: у «Булавы» нашли серьезный недостаток
В мире
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
00:36
Гуськов объяснил поведение своей жены в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение