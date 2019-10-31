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Украине предрекли крах из-за Донбасса 

Lenta.ru 50 минут назад
Украине предрекли крах из-за Донбасса
Фото: Кадр: Дмитрий Гордон / YouTube
Украину необходимо сделать экономически развитой страной, а получить вдобавок к своим проблемам неразвитый Донбасс — значит обречь себя на поражение. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил украинский журналист Дмитрий Гордон.
По его словам, он изложил свою позицию президенту Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что принятие «формулы Штайнмайера» будет означать для страны крах. Гордон считает, что вместо реинтеграции Донбасса необходимо забрать оттуда всех желающих, обеспечить их жильем и работой, а на условной границе пока установить забор.
Журналист отметил, что главная проблема в возвращении Донбасса — непонимание, что делать с 30 тысячами вооруженных людей, «пронизанных антиукраинским духом под воздействием российской пропаганды».
«Поэтому я сказал Зеленскому, что я бы не подписывал никаких договоренностей с Россией, минский формат мертв, "нормандский формат" мертв», — заявил Гордон.
Ранее 31 октября Владимир Зеленский заявил, что ожидает достичь на встрече в «нормандском формате» договоренностей о полном прекращении боевых действий в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи: подтвердила текст «формулы Штайнмайера» и приступила к разведению сил в Петровском и Золотом. Поэтому президент не сомневается, что встреча состоится.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дмитрий Гордон , Московский комсомолец
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