Украине предрекли крах из-за Донбасса

Украину необходимо сделать экономически развитой страной, а получить вдобавок к своим проблемам неразвитый Донбасс — значит обречь себя на поражение. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил украинский журналист Дмитрий Гордон

По его словам, он изложил свою позицию президенту Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что принятие «формулы Штайнмайера» будет означать для страны крах. Гордон считает, что вместо реинтеграции Донбасса необходимо забрать оттуда всех желающих, обеспечить их жильем и работой, а на условной границе пока установить забор.

Журналист отметил, что главная проблема в возвращении Донбасса — непонимание, что делать с 30 тысячами вооруженных людей, «пронизанных антиукраинским духом под воздействием российской пропаганды».

«Поэтому я сказал Зеленскому, что я бы не подписывал никаких договоренностей с Россией, минский формат мертв, "нормандский формат" мертв», — заявил Гордон.

Ранее 31 октября Владимир Зеленский заявил, что ожидает достичь на встрече в «нормандском формате» договоренностей о полном прекращении боевых действий в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи: подтвердила текст «формулы Штайнмайера» и приступила к разведению сил в Петровском и Золотом. Поэтому президент не сомневается, что встреча состоится.