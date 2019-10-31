Трамп рассказал о деталях сделки с Китаем

По его словам, там стороны подпишут договор, охватывающий 60 процентов всей предстоящей сделки. Искать новое место пришлось после того, как сорвался саммит АТЭС

Трамп и Си Цзипьпин собирались заключить договор в Чили 16-17 ноября. Но президент южноамериканской страны Себастьян Пиньера отменил саммит из-за массовых беспорядков, в результате которых десятки человек погибли и тысячи арестованы.

В Вашингтоне назвали отмену саммита, намеченного на 16-17 ноября, полной неожиданностью. Пекин объявил, что ситуация никак не скажется на торговых переговорах с США. Тем не менее вопрос подписания сделки остался открытым, потому что в ближайшее время главы государств не планировали встреч.

США и Китай договорились разбить всеобъемлющее торговое соглашение на части по итогам переговоров 10-11 сентября. Что именно будет входить в первую часть сделки, в точности неизвестно. Ранее по такой же схеме Вашингтон заключил сделку с Токио, оставив за рамками договора самые острые вопросы. С момента последний консультаций США и Китай уже сделали ряд шагов навстречу друг другу в вопросе санкций и других требований.