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Трамп рассказал о деталях сделки с Китаем 

Lenta.ru + ещё 8 37 минут назад
Трамп рассказал о деталях сделки с Китаем
Фото: lenta.ru
Место встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, где будет подписана первая часть торгового соглашения, объявят уже скоро. Об этом в Twitter рассказал глава Белого дома.
По его словам, там стороны подпишут договор, охватывающий 60 процентов всей предстоящей сделки. Искать новое место пришлось после того, как сорвался саммит АТЭС.
Трамп и Си Цзипьпин собирались заключить договор в Чили 16-17 ноября. Но президент южноамериканской страны Себастьян Пиньера отменил саммит из-за массовых беспорядков, в результате которых десятки человек погибли и тысячи арестованы.
В Вашингтоне назвали отмену саммита, намеченного на 16-17 ноября, полной неожиданностью. Пекин объявил, что ситуация никак не скажется на торговых переговорах с США. Тем не менее вопрос подписания сделки остался открытым, потому что в ближайшее время главы государств не планировали встреч.
США и Китай договорились разбить всеобъемлющее торговое соглашение на части по итогам переговоров 10-11 сентября. Что именно будет входить в первую часть сделки, в точности неизвестно. Ранее по такой же схеме Вашингтон заключил сделку с Токио, оставив за рамками договора самые острые вопросы. С момента последний консультаций США и Китай уже сделали ряд шагов навстречу друг другу в вопросе санкций и других требований.
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Теги:
В мире , США , Си Цзиньпин , Себастьян Пиньера , Дональд Трамп , АТЭС , Китай
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