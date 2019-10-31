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В НАТО отвергли возможность нормальной работы с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
НАТО отвергает возможность нормальной работы с Россией, для сотрудничества Москва должна существенно изменить свое поведение на мировой арене, заявили в международном военном блоке.
В заявлении по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, которое состоялось в четверг в Киеве, говорится, что «не может быть „ведения дел как обычно“ (с Москвой) до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», передает «Интерфакс».
До этого в Североатлантическом альянсе вновь подчеркнули, что осуждают и не признают воссоединение Крыма с Россией, и призвали вернуть контроль над полуостровом Украине.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила интерес НАТО к уникальному украинскому опыту самоуничтожения.
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Теги:
В мире , Армия , Видео , Конфликты , Украина , Мария Захарова , МИД , НАТО , Интерфакс , Киев , Москва
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