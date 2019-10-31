НАТО требует вернуть Крым Украине

Представители НАТО призвали российские власти «вернуть Украине контроль над Крымом », сообщает РИА Новости. Требование содержится в одобренном заявлении комиссии Украина-НАТО.

«Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную и нелигитимную аннексию Крыма Россией», — цитирует агентство слова из документа.

В заявлении также говорится, что Североатлантический альянс осуждает «широкомасштабное наращивание Россией военной мощи в Крыму», которое оценивается западными экспертами как «часть более масштабной модели российских агрессивных действий в регионе».

При этом в документе подчеркивается, что НАТО призывает Россию «вернуть Украине контроль над Крымом».