Представители НАТО призвали российские власти «вернуть Украине контроль над Крымом», сообщает РИА Новости. Требование содержится в одобренном заявлении комиссии Украина-НАТО.
«Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную и нелигитимную аннексию Крыма Россией», — цитирует агентство слова из документа.
В заявлении также говорится, что Североатлантический альянс осуждает «широкомасштабное наращивание Россией военной мощи в Крыму», которое оценивается западными экспертами как «часть более масштабной модели российских агрессивных действий в регионе».
При этом в документе подчеркивается, что НАТО призывает Россию «вернуть Украине контроль над Крымом».
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Украины в ходе совместного брифинга с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом выразил надежду, что военно-морские силы (ВМС) страны будут усилены контингентом НАТО в Черном море. Украинский лидер подчеркнул, что меры необходимы для «возобновления стабильности и безопасности в черноморском регионе».