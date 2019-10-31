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Мужчина заподозрил бывшую девушку в измене и превратил ее жизнь в ад 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина превратил жизнь бывшей девушки в ад
Фото: из личного архива
Жительница английского города Дисли, графство Большой Манчестер, была вынуждена сбежать из дома и бросить работу из-за того, что ее преследовал бывший возлюбленный. Об этом сообщает издание The Mirror.
35-летняя Кейт Брукс (Kate Brooks), работавшая фитнес-инструктором, три года встречалась и жила вместе с Хитом Спикменом (Heath Speakman). В 2018 году пара рассталась. После этого Спикмен начал преследовать бывшую девушку.
В попытках вернуть Брукс он писал ей, что якобы болен раком и не выживет без ее помощи. Затем он угрожал самоубийством. Когда это не подействовало, британец заявил, что у него есть заболевания, передающиеся половым путем. Всего он отправил бывшей девушке 1168 сообщений.
Спикмен, у которого был собственный бизнес по очистке ковров, завел несколько аккаунтов электронной почты, с которых отправлял женщине сообщения. Как-то он оставил на лобовом стекле автомобиля Брукс рукописное сообщение, в котором снова сообщал, что болен венерическим заболеванием.
Также британец обвинял Брукс в том, что она якобы изменяла ему с личным фитнес-инструктором по имени Том. Дошло до того, что коллегам приходилось провожать женщину домой с работы, так как она боялась за свою безопасность.
Британка не раз просила Спикмена прекратить ее преследовать и жаловалась знакомым, что он превратил ее жизнь в ад. В итоге она не выдержала и сбежала из дома, переехав жить к подруге. Кроме того, ей пришлось уволиться с работы.
После того, как британец заявил, что Брукс должна ему три тысячи фунтов (247,5 тысячи рублей), так как якобы снимала у него жилплощадь, женщина заявила на него в полицию.
Суд признал мужчину виновным в преследовании.
Ранее сообщалось, что жительница Австралии встретила в ресторане своего бывшего парня, которого два года считала умершим. Мужчина задолжал девушке денег, а потом его мать сообщила ей, что он погиб, однако спустя несколько лет она встретила его в ресторане в своем родном городе.
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Теги:
В мире , Происшествия
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