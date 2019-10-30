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Израиль экстрадирует россиянина в США 

Рамблер + ещё 4 32 минуты назад
Глава минюста Израиля Амир Охана подписал указ об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США, где он подозревается в совершении киберпреступлений. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Ранее экстрадицию Буркова утвердили окружной суд Иерусалима и Верховный суд Израиля.
В минюсте отметили, что решение об экстрадиции было принято после «детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов».
Оспорить решение об экстрадиции Буркова в Верховном суде собираются его адвокат Михаил Ирони и семья израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
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Семья Иссахар считает, что экстрадиция Алексея Буркова снижает шансы на ее помилование. Прошение о помиловании израильтянки президенту России Владимиру Путину ранее направили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин.
Алексей Бурков был задержан в Израиле по запросу США в декабре 2015 года. Экстрадицию Буркова запрашивали США и Россия.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Видео , США , Израиль
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