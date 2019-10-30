Президент Чили отменил саммит АТЭС

Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP, — цитирует телеканал 24 Horas слова главы государства.

Массовые народные протесты в Чили вспыхнули 6 октября после того, как власти страны увеличили стоимость проезда в метро Сантьяго. К 18 октября манифестации переросли в столкновения с силовиками, чилийцы начали возводить баррикады, поджигать торговые центры и автобусы.

Ранее News.ru писал о том, что Пиньера подписал документы, необходимые для отмены режима чрезвычайного положения, установленного в стране.