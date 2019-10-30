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Президент Чили отменил саммит АТЭС 

News.ru 1 час назад
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Фото: Pang Xinglei/www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press
Президент Чили Себастьян Пиньера на фоне массовых протестов жителей страны решил отменить саммит АТЭС и климатический форум COP25.
Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP, — цитирует телеканал 24 Horas слова главы государства.
Массовые народные протесты в Чили вспыхнули 6 октября после того, как власти страны увеличили стоимость проезда в метро Сантьяго. К 18 октября манифестации переросли в столкновения с силовиками, чилийцы начали возводить баррикады, поджигать торговые центры и автобусы.
Ранее News.ru писал о том, что Пиньера подписал документы, необходимые для отмены режима чрезвычайного положения, установленного в стране.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Себастьян Пиньера , АТЭС , Чили
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