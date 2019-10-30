К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление

В ДНР заявили о прибытии украинских радикалов в зону конфликта

В район разведения сил и средств в Донбассе прибыли дополнительные группы украинских добровольцев-волонтеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«С 28 октября нами отмечается прибытие в район Богдановки и в близлежащие населенные пункты разрозненных групп [украинских] радикалов, которые обустраивают полевые лагеря. Некоторые бандформирования местом для проживания выбирают дома местных жителей», — заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале военных учений в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта.

«С прибытием в зоны разведения [украинских] националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольной Киеву территории», — заявил политик.

29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале отведения украинских сил и средств в районе Золотого. Ранее экс-лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть десятки тысяч бойцов в зону конфликта, чтобы помешать процессу разведения войск.