К радикалам в Донбассе прибыло подкрепление

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В ДНР заявили о прибытии украинских радикалов в зону конфликта 

Lenta.ru + ещё 1 42 минуты назад
В район разведения сил и средств в Донбассе прибыли дополнительные группы украинских добровольцев-волонтеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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«С 28 октября нами отмечается прибытие в район Богдановки и в близлежащие населенные пункты разрозненных групп [украинских] радикалов, которые обустраивают полевые лагеря. Некоторые бандформирования местом для проживания выбирают дома местных жителей», — заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале военных учений в связи с угрозой дестабилизации ситуации в зоне конфликта.
«С прибытием в зоны разведения [украинских] националистических подразделений может возрасти опасность для жизни и здоровья мирных жителей на подконтрольной Киеву территории», — заявил политик.
29 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о начале отведения украинских сил и средств в районе Золотого. Ранее экс-лидер батальона «Азов» Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть десятки тысяч бойцов в зону конфликта, чтобы помешать процессу разведения войск.
Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ЛНР и ДНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.
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Комментарии23 
Теги:
В мире , Видео , Конфликты , Украина , Денис Пушилин , Вадим Пристайко , Андрей Билецкий , Владимир Зеленский , МИД
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