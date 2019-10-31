В Киеве назвали направления для сотрудничества с НАТО

В Киеве назвали пять направлений для сотрудничества с НАТО

Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям, заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба на совместном с заместителем генсека НАТО Беттиной Каденбах брифинге.

«Украина в дальнейшем планирует сосредоточить взаимодействие с альянсом на таких пяти стратегических направлениях», — цитирует «Укринформ» политика.

Первым направлением является реформа сектора обороны и безопасности, здесь, по его словам, внимание будет уделяться укреплению ВМС Украины, Сил специальных операций, логистике, киберзащите и военной полиции.

Вторым направлением называется развитие демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, третьим — профессиональное образование и развитие военных и гражданского персонала.

Как отметил Кулеба, четвёртым направлением работы с НАТО будет развитие национальной устойчивости как системы мер, позволяющих органам государства эффективно останавливать и противодействовать современным вызовам и угрозам.

Пятым пунктом вице-премьер-министр назвал безопасность человека.

«Мы хотим сделать сотрудничество с НАТО максимально человекоцентрическим, потому что в конце концов мы делаем евроатлантическую интеграцию для того, чтобы каждый украинский гражданин чувствовал себя защищённым», — подчеркнул он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о заинтересованности Украины в углублении сотрудничества с НАТО.

Как отмечали в НАТО, альянс ожидает от Киева внедрения принятого закона о нацбезопасности.