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В Киеве назвали пять направлений для сотрудничества с НАТО 

RT на русском + ещё 3 51 минуту назад
В Киеве назвали направления для сотрудничества с НАТО
Фото: globallookpress.com
Украина планирует продолжать сотрудничество с НАТО по пяти направлениям, заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба на совместном с заместителем генсека НАТО Беттиной Каденбах брифинге.
«Украина в дальнейшем планирует сосредоточить взаимодействие с альянсом на таких пяти стратегических направлениях», — цитирует «Укринформ» политика.
Первым направлением является реформа сектора обороны и безопасности, здесь, по его словам, внимание будет уделяться укреплению ВМС Украины, Сил специальных операций, логистике, киберзащите и военной полиции.
Вторым направлением называется развитие демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, третьим — профессиональное образование и развитие военных и гражданского персонала.
Как отметил Кулеба, четвёртым направлением работы с НАТО будет развитие национальной устойчивости как системы мер, позволяющих органам государства эффективно останавливать и противодействовать современным вызовам и угрозам.
Пятым пунктом вице-премьер-министр назвал безопасность человека.
«Мы хотим сделать сотрудничество с НАТО максимально человекоцентрическим, потому что в конце концов мы делаем евроатлантическую интеграцию для того, чтобы каждый украинский гражданин чувствовал себя защищённым», — подчеркнул он.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о заинтересованности Украины в углублении сотрудничества с НАТО.
Как отмечали в НАТО, альянс ожидает от Киева внедрения принятого закона о нацбезопасности.
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Теги:
В мире , Армия , Украина , НАТО и Украина , Украина в НАТО , Дмитрий Кулеба , Владимир Зеленский , НАТО , Укринформ , Киев
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