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В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что сбили украинский беспилотник у населённого пункта Тепличное.
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.
«Сегодня в районе населённого пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Крыло» — говорится в сообщении.
Отмечается, что беспилотник вёл воздушную разведку.
26 октября в ЛНР заявили, что украинские военнослужащие разместили бронетехнику в жилых массивах 11 населённых пунктов возле линии соприкосновения в Донбассе.
18 октября заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ВСУ сбили беспилотник ОБСЕ.
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Теги:
В мире , Эдуард Басурин , ОБСЕ
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