В ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что сбили украинский беспилотник у населённого пункта Тепличное.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

«Сегодня в районе населённого пункта Тепличное был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Крыло» — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник вёл воздушную разведку.

26 октября в ЛНР заявили, что украинские военнослужащие разместили бронетехнику в жилых массивах 11 населённых пунктов возле линии соприкосновения в Донбассе.