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Черногория выдала Хорватии ключевого свидетеля по делу о «госперевороте» 

ТАСС 57 минут назад
Хорватия получила свидетеля по делу о «госперевороте»
Фото: РИА Новости
Черногория выдала Хорватии ключевого свидетеля по делу о так называемом госперевороте Сашу Синджелича. Передача состоялась в среду на погранпереходе Дебели Бриег, сообщило полицейское управление Черногории.
"Сотрудники управления полиции сегодня осуществили экстрадицию Саши Синджелича, гражданина Сербии, из Черногории в Хорватию", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Высший суд Черногории принял решение выдать правоохранительным органам Хорватии Сашу Синджелича, ключевого свидетеля по делу о подготовке госпереворота в октябре 2016 года. В Хорватии Синджеличу грозит 21 год тюрьмы за убийство. Ранее обвиняемый стал ключевым свидетелем в политическом процессе против оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ), лидеров которого обвинили в попытке переворота. Фигурантами дела также были российские граждане.
После вынесения приговора Синджелич сбежал в Сербию, где выступил с опровержением своих показаний. Несмотря на две существующие видеозаписи, на которых ключевой свидетель обвинения рассказывает о том, как черногорские прокуроры заставили его дать показания о причастности к "путчу" черногорской оппозиции и российских граждан, черногорский суд отказался приобщить их к делу.

Уголовное преследование "Демократического фронта"

"Демократический фронт" Черногории представляет собой коалицию из десяти оппозиционных партий, наиболее авторитетными из которых являются "Новая сербская демократия" во главе с Андрией Мандичем, "Движение за перемены" Небойши Медоевича, "Демократическая народная партия Черногории" во главе с Миланом Кнежевичем. ДФ выступает за традиционное сотрудничество с Сербией и Россией и категорически против прозападной политики современной черногорской власти.
В ходе подготовки вступления Черногории в НАТО ДФ проводил массовые антинатовские акции, требуя референдум по этому вопросу.
По делу о попытке госпереворота 16 октября 2016 года в Черногории проходили 14 человек, в том числе лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Мандич и Кнежевич, генерал Дикич, а также двое граждан России. Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив по три — пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан РФ — Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова — в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича "путем подстрекательства".
В итоге высший суд Подгорицы осудил лидеров черногорской оппозиции Андрию Мандича и Милана Кнежевича на 5 лет. Россияне, якобы участвовавшие в перевороте, получили 15 лет (Эдуард Шишмаков) и 12 лет (Владимир Попов). В общей сложности, все участники процесса получили свыше 60 лет тюрьмы.
Как ранее заявляли ТАСС Мандич и Кнежевич, процесс был политически мотивирован, а черногорские власти сводили с оппозицией политические счеты.
В МИД РФ отвергли обвинения в адрес России в причастности к организации государственного переворота в Черногории, в ведомстве назвали подобные обвинения голословными и абсурдными.
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Теги:
В мире , Эдуард Шишмаков , Владимир Попов , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС , Сербия , Хорватия , Черногория
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