Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Как сообщает Hungary Today, глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что Венгрия не поддержала документ, поскольку он не обязывает Украину «вернуть отобранные у этнического венгерского нацменьшинства права».

Также он заявил, что в Будапеште «не готовы жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов».