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Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
Как сообщает Hungary Today, глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что Венгрия не поддержала документ, поскольку он не обязывает Украину «вернуть отобранные у этнического венгерского нацменьшинства права».
Также он заявил, что в Будапеште «не готовы жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов».
«У нас не было другого выбора, кроме как наложить вето на декларацию», — сказал Сийярто.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан могут затронуть тему нацменьшинств на Украине.
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Теги:
В мире , Армия , Украина , Дмитрий Песков , Виктор Орбан , Владимир Путин , Петер Сийярто , МИД , НАТО , Будапешт , Венгрия
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