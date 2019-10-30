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В Германии запретили «донер-кебаб» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 38 минут назад
В Германии запретили «донер-кебаб»
Фото: РИА Новости
В германском городе Веймар запретили использовать донер-кебаб в названиях блюд закусочных, вместо него предлагается использовать «гриль в плоском хлебе» (Drehspies in Fladenbrot), пишут СМИ.
По этим стандартам, продукт должен быть изготовлен из рубленой баранины или говядины, а доля фарша не должна превышать 60%, передает «Российская газета» со ссылкой на infranken.de.
При приготовлении необходимо использовать соль, яйцо, специи, масло, лук, молоко и йогурт. В большинстве случаев закуски не соответствуют правилам, поэтому мясо должно именоваться не «шашлык», а «гриль».
Администрация города ссылается на документ федеральной комиссии по пищевым продуктам, принятый около 20 лет назад.
Отмечается, что до этого решения городских властей донеры продавались по всей стране успешно. Владельцы закусочных выразили недовольство решением властей.
«Каждый гость и турист знает донер, а что такое гриль никто не понимает. Если мы закупим высококачественное мясо и предложим порцию за семь евро, то к нам больше не пойдут студенты», — отметил один из владельцев заведения в Веймаре.
Донер был придуман в Берлине в 1972 году турецким гастарбайтером Кадиром Нурманом.
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Теги:
В мире , Европа , "Российская газета" , Веймар , Германия
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