Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»

Украина отреагировала на решение Дании по «Северному потоку-2»

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании , которая выдала все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2». На своей странице в Facebook он написал, что теперь Украине особенно важно завершить реформу рынка газа и внедрить европейские нормы.

Рассуждая о газопроводе, Коболев признал, что «геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения».

Компания-оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG с 2017 года трижды подавала прошение на работы на шельфе Дании с тремя разными маршрутами. В России столь длительное рассмотрение заявки связывали с политическими причинами, в том числе с давлением со стороны США.

Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Российские власти признавали, что если Дания так и не выдаст разрешение, то работы затянутся. Успеют ли проложить магистраль сейчас, неизвестно, но ранее крайним сроком выдачи, когда можно выдержать график работ, называли конец октября.