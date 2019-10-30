Киев отреагировал на решение Дании по «Северному потоку-2»

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Украина отреагировала на решение Дании по «Северному потоку-2» 

Lenta.ru + ещё 49 45 минут назад
Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал ожидаемым решение Дании, которая выдала все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2». На своей странице в Facebook он написал, что теперь Украине особенно важно завершить реформу рынка газа и внедрить европейские нормы.
Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2»
Рассуждая о газопроводе, Коболев признал, что «геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения».
Компания-оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG с 2017 года трижды подавала прошение на работы на шельфе Дании с тремя разными маршрутами. В России столь длительное рассмотрение заявки связывали с политическими причинами, в том числе с давлением со стороны США.
Ввод газопровода в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. Российские власти признавали, что если Дания так и не выдаст разрешение, то работы затянутся. Успеют ли проложить магистраль сейчас, неизвестно, но ранее крайним сроком выдачи, когда можно выдержать график работ, называли конец октября.
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Теги:
В мире , Видео , Украина , Северный поток 2 , Строительство , Андрей Коболев , Нафтогаз , Дания
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