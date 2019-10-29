Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде анонсировали выступление Столтенберга 

РИА Новости 2 часа назад
В Раде анонсировали выступление Столтенберга
Фото: РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг выступит на пленарном заседании Верховной Рады, сообщил во вторник спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.
Генсек НАТО посетит Украину 30 и 31 октября. В Киеве Столтенберг проведет заседание комиссии НАТО — Украина с участием президента страны Владимира Зеленского.
"Генсек НАТО посетит с визитом Украину и в рамках этого визита планируется выступление генсека НАТО на пленарном заседании Верховной Рады 31 октября", — сказал Разумков, выступая в парламенте.
Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Последние новости
Украинский террор пришел на американскую землю Украинский террор пришел на американскую землю Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Комментарии 
Теги:
В мире , Армия , Конфликты , Политика , Украина , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Андерс Расмуссен , Верховная Рада , НАТО , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
Появились подробности об избитой в детском саду девочке
Появились подробности об избитой в детском саду девочке83
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
Злопамятная Собчак отомстила Харламову12
Ситуацию с разведением войск в Донбассе объяснили
Ситуацию с разведением войск в Донбассе объяснили57
Найдены сокровища «Исламского государства»
Найдены сокровища «Исламского государства»8
Видео
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
00:39
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
Шоу-бизнес
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
07:15
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
Происшествия
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
03:34
Максим Фадеев рассказал о страшной трагедии в семье
Шоу-бизнес
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
00:05
Малахов объявил охоту на мошенницу из Петербурга
Общество
Москвичам пообещали резкое потепление
02:14
Москвичам пообещали резкое потепление
Погода Общество
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
01:08
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
В мире Армия
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение