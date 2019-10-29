Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Политик не назвал имени уничтоженного боевика, однако отметил, что террорист, вероятнее всего, занял бы место аль-Багдади у руля ИГ.
Ранее издание Newsweek сообщило, что преемник аль-Багдади был назначен ещё в августе 2019 года. Им стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари, писал News.ru.