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Трамп заявил о ликвидации преемника аль-Багдади 

News.ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели преемника ликвидированного лидера ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещённая на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Политик не назвал имени уничтоженного боевика, однако отметил, что террорист, вероятнее всего, занял бы место аль-Багдади у руля ИГ.
Ранее издание Newsweek сообщило, что преемник аль-Багдади был назначен ещё в августе 2019 года. Им стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари, писал News.ru.
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Теги:
В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Абдулла Хаджи , Дональд Трамп , Исламское государство , США
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