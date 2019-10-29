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Президент Кубы заявил, что посетит Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году 

ТАСС + ещё 11 3 часа назад
Президент Кубы пообещал приехать на 75-летие Победы
Фото: РИА Новости
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердил, что примет участие в праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в 2020 году.
"Я благодарен вам за приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы на фашизмом. И подтверждаю свое присутствие на этом мероприятии", — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Диас-Канель отметил важное значение своего нынешнего визита в Россию, указав, что это его первая поездка в Европу после избрания на пост президента.
"Думаю, что это очень символично для мира, это знак того, какой приоритет и какие отношения нас связывают с Россией", — добавил он.
Президент Кубы позитивно оценил итоги визита премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу в начале октября 2019 года.
"Имеет особенное значение то, что высокое руководство России посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против Кубы. Это говорит о том, что позиция России и Кубы остается неизменной под угрозами США", — подчеркнул он.
Диас-Канель добавил, что в стране внимательно следят за тем, как укрепляется роль России, которая заключается в том, "чтобы сломить превосходство, которое стараются распространить США".
Президент Кубы передал Путину "очень теплые приветствия от Рауля Кастро" и пригласил посетить Кубу, когда это позволит график российского лидера.
"Пользуясь возможностью, мы повторяем приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможно", — сказал он.
"Спасибо большое за приглашение, обязательно им воспользуюсь. И передайте самые наилучшие пожелания товарищу Кастро", — ответил ему Путин.
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Теги:
В мире , Политика , Украина , Дмитрий Медведев , Рауль Кастро , Владимир Путин , Куба , Москва
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