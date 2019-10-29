Президент Кубы пообещал приехать на 75-летие Победы

Президент Кубы заявил, что посетит Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердил, что примет участие в праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в 2020 году.

"Я благодарен вам за приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы на фашизмом. И подтверждаю свое присутствие на этом мероприятии", — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Диас-Канель отметил важное значение своего нынешнего визита в Россию , указав, что это его первая поездка в Европу после избрания на пост президента.

"Думаю, что это очень символично для мира, это знак того, какой приоритет и какие отношения нас связывают с Россией", — добавил он.

Президент Кубы позитивно оценил итоги визита премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу в начале октября 2019 года.

"Имеет особенное значение то, что высокое руководство России посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против Кубы. Это говорит о том, что позиция России и Кубы остается неизменной под угрозами США", — подчеркнул он.

Диас-Канель добавил, что в стране внимательно следят за тем, как укрепляется роль России, которая заключается в том, "чтобы сломить превосходство, которое стараются распространить США".

Президент Кубы передал Путину "очень теплые приветствия от Рауля Кастро " и пригласил посетить Кубу, когда это позволит график российского лидера.

"Пользуясь возможностью, мы повторяем приглашение посетить нашу страну, когда это будет для вас возможно", — сказал он.