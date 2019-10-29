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Зеленский сравнил Украину с Армстронгом 

Газета.Ru + ещё 13 2 часа назад
Зеленский сравнил Украину с Армстронгом
Фото: Газета.Ru
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил динамику развития государства с карьерой амерканского велосипедиста Лэнса Армстронга.
Напомним, что спортсмен из США семь раз становился победителем "Тур де Франс", после чего ушел из спорта в связи с онкологическим заболеванием, однако вернулся в спорт, поборов рак. Позже Армстронга дисквалифицировали пожизненно за употреблении допинга в 2012 году, лишившись всех титулов.
"Уныние может уничтожить или же сделать нас сильнее. В данный момент Украина стоит именно на таком перепутье. Мы, словно технокорпорация, которая начинает свой путь в гараже. Как Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы все знаем, что на смену даже самой темной ночи вскоре приходит рассвет", — написал в Twitter Зеленский.
Ранее в петербургском "Зените" прокомментировали информацию об обыске ФСБ.
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Теги:
В мире , Украина , Лэнс Армстронг , Владимир Зеленский , ФСБ , Зенит , США
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