Зеленский сравнил Украину с Армстронгом 

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил динамику развития государства с карьерой амерканского велосипедиста Лэнса Армстронга.
Напомним, что спортсмен из США семь раз становился победителем "Тур де Франс", после чего ушел из спорта в связи с онкологическим заболеванием, однако вернулся в спорт, поборов рак. Позже Армстронга дисквалифицировали пожизненно за употреблении допинга в 2012 году, лишившись всех титулов.
"Уныние может уничтожить или же сделать нас сильнее. В данный момент Украина стоит именно на таком перепутье. Мы, словно технокорпорация, которая начинает свой путь в гараже. Как Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы все знаем, что на смену даже самой темной ночи вскоре приходит рассвет", — написал в Twitter Зеленский.
Зневіра або знищує остаточно, або робить сильнішим. Сьогодні Україна стоїть на цьому роздоріжжі. Ми — Apple, що починає свій шлях у гаражі. Ленс Армстронг, якому поставили страшний діагноз. Але ми знаємо, що на зміну найтемнішій ночі неодмінно прийде світанок #InvestInUkraine— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2019
Ранее в петербургском "Зените" прокомментировали информацию об обыске ФСБ.