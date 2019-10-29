Меркель получила премию Всемирного еврейского конгресса

Как пишет Deutche Welle, бывшая руководительница Центрального совета евреев в ФРГ Шарлотта Кноблох на торжественной церемонии в Мюнхене отметила деятельность канцлера, нацеленную на защиту евреев в Германии.

Кноблох назвала антисемитов «врагами демократии, свободы и толерантности». Она добавила также, что с проявлениями антисемитизма необходимо бороться общими усилиями — от простых граждан до представителей высшего эшелона власти.

«Сейчас все чаще приходится смотреть «в бездну ненависти и нетерпимости», — заявила Кноблох.

В качестве примера она привела результаты выборов в земельный парламент Тюрингии 27 октября, где правопопулистская «Альтернатива для Германии» заняла второе место.

Премию им. Теодора Герцля получают люди, прилагающие усилия для создания безопасного и толерантного к евреям мира.

Напомним, 24 октября Всемирный еврейский конгресс опубликовал опрос, из которого следует, что по мнению 41% граждан Германии, евреи «слишком много говорят о Холокосте».