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Меркель получила премию Всемирного еврейского конгресса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Меркель получила премию
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель получила премию им. Теодора Герцля Всемирного еврейского конгресса.
Как пишет Deutche Welle, бывшая руководительница Центрального совета евреев в ФРГ Шарлотта Кноблох на торжественной церемонии в Мюнхене отметила деятельность канцлера, нацеленную на защиту евреев в Германии.
Кноблох назвала антисемитов «врагами демократии, свободы и толерантности». Она добавила также, что с проявлениями антисемитизма необходимо бороться общими усилиями — от простых граждан до представителей высшего эшелона власти.
«Сейчас все чаще приходится смотреть «в бездну ненависти и нетерпимости», — заявила Кноблох.
В качестве примера она привела результаты выборов в земельный парламент Тюрингии 27 октября, где правопопулистская «Альтернатива для Германии» заняла второе место.
Премию им. Теодора Герцля получают люди, прилагающие усилия для создания безопасного и толерантного к евреям мира.
Напомним, 24 октября Всемирный еврейский конгресс опубликовал опрос, из которого следует, что по мнению 41% граждан Германии, евреи «слишком много говорят о Холокосте».
Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя результаты опроса, заявил, что в Германии «скоро начнут дискуссии о роли и личности Гитлера и постепенно перейдут к его обелению».
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Комментарии1 
Теги:
В мире , Ангела Меркель , Владимир Соловьев , Теодор Герцль , Германия , Мюнхен
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